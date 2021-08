Wendi Adelson, la ex mujer del profesor asesinado Dan Markel: ¿dónde está hoy?

Dan Markel era un profesor de derecho que fue asesinado a tiros en la entrada de su casa el 19 de julio de 2014 en Tallahassee, Florida. Los investigadores creen que la familia de su ex esposa Wendi Adelson está relacionada con el asesinato y que Markel fue asesinado por un sicario a causa de su divorcio con Adelson y su batalla por la custodia.

¿Dónde está Adelson hoy? ¿Fue acusada de la muerte de Markel?

Aunque la interrogaron, nunca se acusó a Adelson en relación con el asesinato de su exmarido. Su hermano y su madre han sido nombrados “conspiradores no acusados”. Tres personas han sido procesadas: Luis Rivera, Sigfredo García y Katherine Magbanua, quien en ese momento estaba saliendo con el hermano de Adelson.

Los documentos de arresto muestran que los investigadores creían que “el motivo de este asesinato surgió del deseo desesperado de la familia Adelson de reubicar a Wendi y los niños en el sur de Florida: para no perderlos”.

Adelson ahora trabaja como abogada de inmigración en The Immigration Partnership and Coalition Fund

Pocos días después de la muerte de Markel, Adelson se mudó con sus hijos al sur de Florida, escribió Forward, y desde entonces cambió su apellido de Markel a Adelson. Tamba Bay Times informó que también ha impedido que los padres de Markel, los abuelos paternos de sus hijos, visiten o llamen a los niños.

En julio de 2020, los amigos y la familia de Markel lanzaron una petición pidiendo al fiscal del estado que acusara al hermano y a la madre de Adelson, quienes fueron nombrados conspiradores en documentos judiciales. Adelson ha mantenido repetidamente su inocencia, como informó el New York Times.

Hoy, Adelson trabaja como abogada de inmigración en The Immigration Partnership and Coalition Fund (IMPAC), un puesto que ocupa desde 2017, según su página de LinkedIn, que ya no está activa. Mike Fernandez, un multimillonario y fundador y director ejecutivo de IMPAC, emitió una declaración apoyando a Adelson en 2018. Le dijo a POLITICO:

“Adelson nos reveló las terribles circunstancias sucedidas antes de su nombramiento como nuestra Directora Ejecutiva, e hicimos averiguaciones que confirmaron que no estaba involucrada. Expresamos nuestro apoyo a ella mientras se recupera de esta pérdida.”

Como indica su perfil, Adelson se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami en 2006. Su firma actual también figura como Wendi J Adelson, PA. También tiene un perfil en Medium, donde publicó un artículo en 2019 que verificaba afirmaciones sobre la inmigración a los EE. UU.

Adelson habló públicamente sobre la muerte de su exmarido y escribió un artículo en 2015

Adelson escribió un artículo en 2015 sobre la muerte de su ex marido. En el artículo, ella escribió:

“Realmente no estoy bien. Enumero las cosas que van bien cuando la gente hace esta pregunta. Mis hijos prosperan y son felices. Vivimos con mis padres, quienes están increíblemente dedicados a nuestro bienestar.”

Como informó PEOPLE, cuando se le preguntó a Adelson por qué decidió escribir ese artículo y compartir sus pensamientos, ella dijo: “Creo que para mí, gran parte del dolor adicional que sentí, además del asesinato y todo lo relacionado con él, fue que no pude contar mi propia historia. Así que creo que hubo un aspecto de empoderamiento, de poder decir: ‘No, esta es mi versión de la historia. Así es cómo se ven las cosas desde mi perspectiva'”.