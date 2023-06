Walt Nauta: ¿Quién es su esposa y su familia?

Walt Nauta es el veterano de la Marina de los EE.UU. que está acusado de ser cómplice del expresidente Donald Trump en la acusación de documentos clasificados.

Nauta tenía una esposa, Savannah L. Rogers, también conocida en los registros públicos como Savannah Nauta, según los registros gubernamentales de Guamian. Sin embargo, no está claro si todavía están casados.

Su familia incluye a su madre y su tía, quienes han hablado con The Washington Post.

El gobierno de EE.UU. reveló la acusación completa de Trump contra el expresidente y Nauta, quien también usa el nombre de Waltine Nauta.

El gobierno acusa a Nauta de ayudar a ocultar cajas del abogado de Trump para evitar una citación del gran jurado y hacer declaraciones engañosas.

Esto es lo que necesita saber sobre la esposa y la familia de Walt Nauta:

Walt Nauta y Savannah Rogers se casaron en 2012

Un informe mensual de bodas civiles del Consejo de Alcaldes de Guam enumera a Waltine Torre Nauta Jr. como el novio y a Savannah Lyn Rogers como la novia.

El informe indica que el distrito es Agat, Guam, y la fecha es enero de 2012. The Pacific Daily News, en un artículo de 2012 al que se accedió a través de Newspapers.com, también registró que Nauta y Rogers obtuvieron una licencia de matrimonio.

Un anuncio de boda en el Pacific Daily News incluye una foto de Rogers y Nauta en su boda. Dice que se casaron el 9 de enero de 2023 en Ga’an Point en Agat, Guam, en una ceremonia oficiada por la alcaldesa de Agat, Carol Tayama.

Los padres de la novia figuraban como Bobbi y Lloyd Johnson de Millington, Tennessee, y Kevin Rogers de Green Cove Springs, Florida. Los padres del novio son Walter y Pauline Torre Nauta de Agat, según ese anuncio, al que se accedió a través de Newspapers.com.

Los registros públicos también vinculan a Savannah Rogers, también conocida como Savannah Nauta, con Walt Nauta. Sin embargo, dan su dirección actual como Maryland.

Hace un año, Nauta escribió en Facebook, junto con una foto de palmeras contra una puesta de sol, “¡¡Estoy bien!! Disfrutando… del clima cálido.

La página de Facebook de Walt Nauta dice que es de Agat, Guam

La página de Facebook de Nauta contiene varias fotos de él en uniforme y dice que es de Agat, Guam.

La página no contiene fotos visibles públicamente de la esposa o ex esposa de Nauta, y no contiene fotos familiares. También contiene una foto de Nauta vistiendo un traje.

La acusación llama a Nauta Trump el “co-conspirador” y dice que fue asignado, como miembro de la Marina de los EE.UU., para trabajar como ayuda de cámara de Trump en la Casa Blanca durante su presidencia. Después de que Trump dejó el cargo, Nauta se convirtió en su asistente ejecutivo y asistente personal o “hombre del cuerpo”, dice la acusación.

“Nauta informó a Trump, trabajó de cerca con Trump y viajó con Trump”, dice la acusación.

El New York Post informó que Nauta era un cocinero de la Marina que se retiró del servicio. La Armada lo incluye como principal especialista culinario.

El hermano de Walt Nauta se graduó de la escuela de guardabosques del ejército

Otro artículo de 2012 en Pacific Daily News informó que el hermano de Nauta, Frank Ross Nauta, se había graduado de la Escuela de Guardabosques del Ejército en Fort Benning, Georgia, con la asistencia de Walt Nauta.

Un artículo de 2003 en el Pacific Daily News describió a Waltine Nauta, entonces de 20 años, como un suboficial de tercera clase que no había regresado a Guam durante un año cuando regresó con otros miembros de la tripulación del USS Kitty Hawk, un barco con base en Japón. para una visita al puerto.

Estaba de visita y planeaba pasar tiempo con familiares y amigos, decía el artículo.

“Siempre se siente bien volver a casa. Solo queremos relajarnos, especialmente viniendo del barco, siempre trabajando duro todos los días”, dijo Nauta al diario. “Extraño la comida, definitivamente. Extraño la cocina casera. No puedo esperar para conseguir el arroz rojo y el pollo kelaguen”.

En una declaración en Truth Social, Trump elogió a Nauta y criticó al Departamento de Justicia.

Trump escribió que los “matones del Departamento de Injusticia acusarán a un hombre maravilloso, Walt Nauta, miembro de la Marina de los EE. UU., que sirvió con orgullo conmigo en la Casa Blanca, se retiró como jefe principal y luego hizo la transición a la vida privada como un asistente personal.”

La declaración de Trump continuó: “¡Ha hecho un trabajo fantástico! Están tratando de destruir su vida, como la vida de tantos otros, con la esperanza de que diga cosas malas sobre ‘Trump’. Es fuerte, valiente y un Gran Patriota. ¡El FBI y el Departamento de Justicia están CORRUPTOS!”.

La tía de Walt Nauta dice que actuó ‘bajo la dirección’ de Trump

Pauline Torre, su madre, le dijo al Washington Post que “lo dice todo” que Walt Nauta fue elegido para ser el ayuda de cámara de Trump.

Elly Nauta, su tía, le dijo a The Post que Nauta actuó “bajo la dirección del expresidente”.

“Todo lo que se le indicó fue que pusiera las cajas donde se suponía que debían ir”, dijo a The Post. Los familiares elogiaron a Nauta al Post como un “buen chico” que se mudó a Estados Unidos “para disfrutar su vida, no para causar problemas”.

La acusación dice que Trump, como presidente, “tuvo acceso legal a los documentos clasificados más confidenciales y a la información de defensa nacional recopilada y propiedad del gobierno de los Estados Unidos”.

Según la acusación, Trump “reunió periódicos, recortes de prensa, cartas, notas, tarjetas, fotografías, documentos oficiales y otros materiales en cajas de cartón que guardaba en la Casa Blanca. Entre los materiales que Trump almacenó en sus cajas había cientos de documentos clasificados”.

“Los documentos clasificados que Trump almacenó en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de Estados Unidos como de países extranjeros; programas nucleares de los Estados Unidos; vulnerabilidades potenciales de los Estados Unidos y sus aliados a un ataque militar; y planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”, dice la acusación contra Trump y Nauta.

La divulgación no autorizada de estos documentos clasificados “podría poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, las relaciones exteriores, la seguridad de las fuentes militares y humanas de los Estados Unidos, y la viabilidad continua de los métodos sensibles de recopilación de inteligencia”, dice la acusación.

Cuando Trump dejó la Casa Blanca, “hizo que decenas de cajas, muchas de las cuales contenían documentos clasificados, fueran transportadas al Mar-a-lago Club en Palm Beach, Florida, donde mantuvo su residencia. Trump no estaba autorizado a poseer o retener esos documentos clasificados”, dice la acusación.

La acusación acusa a Trump de almacenar las cajas con documentos clasificados en varios lugares de Mar-a-Lago, incluso “en un salón de baile, un baño y una ducha, un espacio de oficina, su dormitorio y una sala de almacenamiento”.

Trump está acusado de “ordenar al acusado Waltine Nauta que mueva cajas de documentos para ocultarlos del abogado de Trump, el FBI y el gran jurado.

La acusación da muchos ejemplos de Nauta involucrado con las cajas de Trump. En un pasaje clave, la acusación lo acusa de mover cajas antes de que el abogado de Trump las registrara para cumplir con una citación.

Esta es la versión original de Heavy.com

