Vladimir Putin sufriría una terrible enfermedad: ¿deja de ser el presidente de Rusia?

Medios ingleses aseguran que Vladimir Putin sufre Parkinson. Su entorno familiar lo habría convencido de dejar la presidencia de Rusia en 2021. La noticia fue confirmada por el popular diario británico The Sun.

The Sun asegura que confirmó la noticia con fuentes cercanas al entorno de Putin. El círculo íntimo del líder del gobierno ruso lo estaría empujando a presentar la renuncia. El diario inglés inició su investigación a partir de la declaración del matemático Valery Solovei. El profesor reveló a principios de esta semana que en el Kremlin había temor por el estado de salud de Putin.

Los reportes indican que es la exnovia de Putin, la gimnasta Alina Kabaeva, la quien más insiste al mandatario para que deje su cargo y se retire a ocuparse de su salud.

El diario inglés analiza las últimas apariciones públicas del mandatario. Esas imágenes podrían indicar síntomas que concuerdan con el Parkinson, al observarse supuestos movimientos incontrolados por parte del presidente ruso.

The Sun pone el foco en las piernas de Putin. Según el artículo, las extremidades inferiores del líder del Kremlin se mueven sin control. Además, dice el medio, el presidente sufre dolores cada vez que se sienta en una silla, lo cual lo obliga a buscar ayuda en los apoyabrazos.

El artículo publicado por The Sun, en el que se indica que el presidente de Rusia Vladirmir Putin sufre Parkinson, fue desmentido por las autoridades del Kremlin.

Dmitry Peskov, portavoz del gobierno ruso, dijo que la información publicada por el diario inglés “es falsa”.

The Kremlin's spokesperson, Dmitry Peskov, rejected such claims and attested that #Putin is in excellent health.#Kremlin denies rumour that Putin to resign due to Parkinson's diseasehttps://t.co/sfDoAXZRnc

