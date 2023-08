¿Quién es el multimillonario Vivek Ramaswamy, candidato republicano?

Vivek Ramaswamy es un candidato presidencial republicano cuyo patrimonio neto se estimó en casi mil millones de dólares en agosto de 2023, según la revista Forbes.

Ramaswamy está casada con un cirujano. Estará en el escenario del debate en Milwaukee, Wisconsin, el 23 de agosto de 2023, para el primer debate republicano en la carrera presidencial de 2024. Según Forbes, es un “inversor en biotecnología” que se ha hecho a sí mismo.

Esto es lo que necesita saber sobre el patrimonio neto de Vivek Ramaswamy:

1. Vivek Ramaswamy fue uno de los 20 multimillonarios más jóvenes de Estados Unidos.

Según la revista Forbes, Ramaswamy, de 38 años, valía más de mil millones de dólares en agosto de 2023, pero su patrimonio neto se redujo a más de 950 millones de dólares.

Era “uno de los 20 multimillonarios más jóvenes del país”, informó Forbes.

“Una caída en el mercado” lo llevó por debajo del umbral de multimillonario, informó Forbes.

2. La esposa de Vivek Ramaswamy es especialista laringólogo

La esposa de Ramaswamy también obtiene sus propios ingresos.

Según su página de LinkedIn, Apoorva Tewari Ramaswamy, MD es especialista en garganta en la Universidad Estatal de Ohio.

Realizó su residencia en Nueva York, dice su página de LinkedIn.

3. Vivek Ramaswamy hizo su riqueza a través de una empresa de biotecnología, Roivant Sciences

Según el sitio web de su campaña, después de trabajar para un fondo de cobertura, Ramaswamy “inició una empresa de biotecnología, Roivant Sciences, donde supervisó el desarrollo de cinco medicamentos que llegaron a ser aprobados por la FDA”.

“En 2022, fundó Strive, una empresa de gestión de activos con sede en Ohio que compite directamente con gestores de activos como BlackRock, State Street, Vanguard y otros, que utilizan el dinero de los ciudadanos comunes para promover agendas ambientales y sociales que muchos ciudadanos y propietarios de capital. No estoy de acuerdo”, dice el sitio web, y agrega que Ramaswamy y su familia viven en Columbus, Ohio.

Forbes informa que la parada de la empresa de Ramaswamy ha aumentado casi un 40%, y él ha recibido 260 millones de dólares en salarios, bonificaciones y ganancias de capital, invirtiendo parte de ese dinero en una cartera de inversiones que consta de “aproximadamente un 60% de acciones y un 40% de bonos”. así como criptomonedas.

4. Vivek Ramaswamy es un autor que inició un negocio en línea en la universidad

Según la biografía del sitio web de su campaña, Ramaswamy “es un líder empresarial estadounidense y autor del best seller del New York Times de Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam, junto con su segundo libro, Nation of Victims: Identity Politics, the Death of Merit. y el camino de regreso a la excelencia y el castigo capitalista: cómo Wall Street está usando su dinero para crear un país por el que usted no votó”.

The Sun informa que Ramaswamy tenía un patrimonio neto de 15 millones de dólares antes de graduarse de la facultad de derecho.

Incluso inició un sitio web llamado StudentBusinesses.com cuando aún estaba en la universidad, informó The Sun.

5. Vivek Ramaswamy, que nació en Cincinnati, Ohio, se sintió motivado por el consejo de su padre

Según el sitio web de su campaña, Ramaswamy “nació y creció en Cincinnati, Ohio”, y su biografía dice que lo motivó el consejo de su padre, quien le dijo: “Si vas a destacar, entonces también puedes hacerlo”. ser sobresaliente”.

La biografía dice que era “un jugador de tenis clasificado a nivel nacional y el mejor alumno de su escuela secundaria, St. Xavier. Luego se graduó summa cum laude en Biología en Harvard y recibió su doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de Yale, mientras trabajaba en un fondo de cobertura”.

Según el UK Sun, Ramaswamy “nació de padres inmigrantes hindúes tamiles”.

Su padre, V. Ganapathy Ramaswamy, “se graduó en el Instituto Nacional de Tecnología de Calicut y trabajó como ingeniero y abogado de patentes para General Electric”, informó el sitio.

“Su madre, Geetha Ramaswamy, se graduó en el Instituto de Investigación y Facultad de Medicina de Mysore y trabajó como psiquiatra geriátrica. Sus padres emigraron del distrito de Palakkad en Kerala, India”, informó el Sun.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: POWERBALL Resultados: Números Ganadores – 23 de agosto 2023