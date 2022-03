Virginia ‘Ginni’ Thomas: polémica por el apoyo a Trump de la esposa de un juez

Virginia “Ginni” Thomas es una activista conservadora y esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas. La pareja está casada desde 1987.

Esto es lo que necesita saber:

1. Ginni Thomas podría ser llamada ante el Comité del 6 de enero por textos controvertidos

Ginni Thomas y su esposo se han enfrentado a un escrutinio por los mensajes de texto que ella intercambió con el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, Mark Meadows, después de las elecciones de 2020. Como informó el Wall Street Journal, los textos se publicaron después de que el comité de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 recibiera los registros de la Casa Blanca. El periódico informó que el juez Thomas “fue el único que disintió el 19 de enero cuando el tribunal rechazó la solicitud de emergencia del Sr. Trump de bloquear la transferencia de los registros de la Casa Blanca al comité del 6 de enero”.

Los reporteros Bob Woodward y Robert Costa de The Washington Post obtuvieron copias de los textos. Según el periódico, Ginni Thomas se refirió a la victoria del presidente Joe Biden como “el mayor atraco de nuestra historia” e instó a Meadows a ayudar a anular las elecciones. Como informó CBS News, no estaba claro si el juez Thomas estaba al tanto de los mensajes de texto de su esposa.

En una entrevista con Washington Free Beacon a principios de marzo de 2022, Ginni Thomas confirmó que había asistido al mitin del 6 de enero, pero que se fue temprano porque tenía frío. Dijo que no participó en la organización de la manifestación y descartó la idea de que sus actividades crearan un conflicto de intereses para su esposo. “Al igual que muchas parejas casadas, compartimos muchos de los mismos ideales, principios y aspiraciones para Estados Unidos. Pero tenemos nuestras propias carreras separadas y nuestras propias ideas y opiniones también. Clarence no habla de su trabajo conmigo y no lo involucro en mi trabajo”.

Es “probable” que el comité selecto de la Cámara que investiga el 6 de enero llame a Ginni Thomas para una entrevista, informó CNN. El comité tiene poder de citación.

Mientras tanto, el senador demócrata Ron Wyden ha pedido al juez Thomas que “se recuse de cualquier caso relacionado con la investigación del 6 de enero, y si Donald Trump se postula nuevamente, cualquier caso relacionado con las elecciones de 2024”, según un comunicado de su oficina. The Washington Post informa que el senador Cory Booker y la senadora Amy Klobuchar también están pidiendo su recusación.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le dijo a Fox News que cualquier decisión sobre la recusación depende en última instancia del propio juez Thomas.

2. Ginni Thomas creció en Nebraska y se graduó de la facultad de derecho, pero ahora no parece tener una licencia de abogado activa





Ginni Thomas nació como Virginia Lamp en 1957 y se crió en Omaha, Nebraska. Sus padres, Donald y Marjorie Lamp, eran “activos en la política republicana de Nebraska”, informó el Baltimore Sun en 1991. Según los respectivos obituarios de su madre y su padre, ambos murieron en 2009. Ginni Thomas tiene dos hermanos y una hermana.

En un video de respaldo para el senador Ted Cruz en 2016, Ginni Thomas le dio crédito a su madre por inspirar su activismo político. “Mucha gente me conoce por mi esposo que está en la Corte Suprema, pero la verdad es que soy la hija de mi madre”, dijo Ginni Thomas. Explicó que Marjorie Lamp se desempeñó como delegada en la Convención Nacional Republicana de 1968.

Ginni Thomas estudió comunicación empresarial y ciencias políticas en la Universidad de Creighton, informó el Baltimore Sun. Después de trabajar para el representante republicano Hal Daub en Capitol Hill a principios de la década de 1980, regresó a la Universidad de Creighton para obtener un título en derecho.

Un artículo de la Facultad de Derecho de Creighton de 2001, publicado después de que el juez Thomas y su esposa visitaran la facultad, confirma que Gini Thomas se graduó de la facultad de derecho. El artículo mencionaba que sus padres todavía vivían en Omaha en ese momento.

Al momento de escribir este artículo, Ginni Thomas actualmente no parece ser abogada con licencia. Su nombre no aparece en las búsquedas de registros de abogados en Washington, D.C., Maryland o Virginia. Tampoco figura en Avvo, una base de datos nacional de abogados.

3. Ginni Thomas permanece activa con los grupos políticos conservadores y el presidente Trump la nombró miembro de la Junta del Fondo Fiduciario de la Biblioteca del Congreso

Ginni Thomas se encuentra actualmente en la junta del Consejo de Política Nacional (CNP), confirmó a Washington Free Beacon, pero dijo que su actividad con el grupo es limitada. “En CNP, he moderado una sesión aquí y allá. Una vez también hice algunos comentarios allí”, dijo Ginni Thomas. En su página de inicio, el CNP se describe a sí mismo como “líder del movimiento conservador” y afirma que cree en un gobierno limitado y una fuerte defensa nacional.

The New York Times también informó en febrero de 2022 que Ginni Thomas “fundó un grupo llamado Groundswell con el apoyo de Stephen K. Bannon, el nacionalista de línea dura y exasesor de Trump. Celebra una reunión semanal de conservadores influyentes, muchos de los cuales trabajan directamente en temas que se han presentado ante la corte”. Según Intercept, la organización “se promociona como un plan para librar una ‘guerra de 30 frentes’ contra los activistas de izquierda y el establecimiento republicano”.

Además, Ginni Thomas es actualmente miembro de la Junta del Fondo Fiduciario de la Biblioteca del Congreso. El presidente Trump la nombró para el cargo en mayo de 2020, informó Fox News. Los nombramientos presidenciales para la junta sirven términos de 5 años, como se explica en el sitio web de la Biblioteca del Congreso.

4. Ginni Thomas lanzó su propio grupo de defensa conservadora y se desempeñó como delegada en la Convención Nacional Republicana de 2016

Ginni Thomas ha estado trabajando en la política republicana desde la década de 1980. Después de graduarse de la facultad de derecho, regresó a Washington, D.C. para trabajar brevemente para el representante Daub, informó el Baltimore Sun. Comenzó a trabajar como abogada laboral en la Cámara de Comercio en 1985, agregó el diario.

Lanzó su propio grupo de defensa conservador llamado Liberty Central en 2009, según Open Secrets, una base de datos que rastrea el dinero en la política. En la pestaña “miembros de la junta”, Ginni Thomas aparece como presidenta y directora ejecutivo.

Ginni Thomas se convirtió en colaboradora del Daily Caller en 2011, según su sitio web personal y su biografía en el Daily Caller. El presentador de Fox News, Tucker Carlson, lanzó el sitio web en 2010.

Sin embargo, no está claro cuánto tiempo estuvo asociada con el sitio web ya que su biografía está desactualizada. Su edad figura como 54 en su biografía y, al momento de escribir este artículo, Ginni Thomas tiene 65. Su biografía la describe como una “corresponsal especial del Daily Caller que produce videos de líderes emergentes”.

Ginni Thomas trabajó anteriormente para Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador. Su biografía archivada en el sitio muestra que su último puesto en la Fundación Heritage fue Directora de Relaciones con el Poder Ejecutivo.

En 2016, Ginni Thomas se desempeñó como delegada de Virginia en la Convención Nacional Republicana, según su sitio web personal.

5. Ginni Thomas le pidió a Anita Hill que se disculpara con su esposo 2 décadas después por haberle acusado de acoso sexual

Ginni Thomas conoció a Clarence Thomas en 1985, cuando era presidente de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, informó el Baltimore Sun. Se casaron dos años después en la Iglesia Metodista Unida de St. Paul en Omaha.

La pareja no tuvo hijos propios, pero Ginni Thomas se convirtió en madrastra. El juez Thomas tenía un hijo, Jamal Thomas, de su primer matrimonio. En 1991, Jamal Thomas tenía 19 años y vivía con su padre y su madrastra, según el Baltimore Sun.

Clarence Thomas fue confirmado en la Corte Suprema en octubre de 1991 a pesar de una controvertida audiencia de confirmación. La exasistente Anita Hill lo acusó de acoso sexual y testificó durante la audiencia, como se resume en History.com. Thomas negó las acusaciones.

Ginni Thomas apoyó a su esposo. Casi 20 años después, apareció en los titulares cuando llamó a Anita Hill para pedirle que se disculpara con el juez Thomas. The New York Times informó en 2010 que Ginni Thomas le dejó un mensaje de voz a Hill. Hill reprodujo la grabación para el periódico: