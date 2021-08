El centro de rescate animal “Villalobos” lanza GoFundMe debido al huracán Ida

Villalobos Rescue, el centro de la serie de Animal Planet conocida como “Pit Bulls and Parolees”, estaba en el camino del huracán Ida cuando tocó tierra en Louisiana. El centro de rescate estableció un GoFundMe para ayudar a lidiar con las consecuencias de la tormenta de categoría cuatro. El donativoe recibió decenas de miles en donaciones luego de que la fundadora, Tia Torres, revelara que estaba asustada por lo que iba a pasar con la tormenta. Aquí están las últimas actualizaciones.

En el momento de la publicación de este artículo, ya se habían donado más de $70,000 al GoFundMe del rescate, que tiene una meta de $100,000. La fundadora Tia Torres lanzó GoFundMe e incluyó una foto de ella durante el huracán Isaac en 2012, que fue solo un huracán de categoría 1.

Ella escribió en GoFundMe que tenían miedo de cómo manejarían los daños que vendrían de la tormenta. Ella dijo que probablemente se quedarían sin energía, incapaces de “apresurarse” para obtener donaciones. Además, no habían estado en televisión desde abril pasado debido a la pandemia, por lo que ya se estaban quedando sin fondos.

Ella escribió:

El huracán Ida se convertirá en la batalla más grande que VRC haya tenido que enfrentar desde que se mudó a Louisiana. En California fueron los incendios forestales y los vientos de Santa Ana. Y aunque hemos pasado por otros huracanes desde que nos mudamos aquí en 2011 e inundaciones de manera regular, el huracán Ida que llega como un huracán de categoría 4 de alto nivel definitivamente pondrá a prueba nuestra fuerza.

Sumado a todo esto, no hemos filmado desde el año pasado, no hemos estado en televisión desde abril pasado y hemos estado luchando con las donaciones debido a la pandemia de COVID. VRC está luchando … desesperadamente.

No podremos sufragar los gastos de los daños previstos en el futuro. Agregue a esto, yo / Tia Torres no podremos seguir “apurando” diariamente para donaciones, subvenciones, recaudación de fondos, etc., porque no solo estaremos todos sin energía por un tiempo, sino que estaremos devolviendo nuestras vidas. juntos durante las próximas semanas.

No lo lograremos sin todos ustedes. Lo digo desde el corazón. Estamos asustados. Por favor ayudenos.