Viernes 13: ¿Por qué se dice que este día es de mala suerte?

¡Hoy es viernes 13! Una fecha que el colectivo tiene registrada como un día de mala suerte en la que no se pueden agendar ciertas actividades por el presagio de que algo salga mal.

Curiosamente muy por el contrario a los pueblos latinoamericanos que consideran que es el martes 13 el día de mala suerte, los anglosajones evitan a toda costa tener un día desastroso el día de hoy, y en cuanto a supersticiones se refiere, esta jornada trae cientos de ellas. Que si ves un gato negro, que si pasas por debajo de una escalera, que si subes a un avión se puede caer, etc, etc…

¿De dónde se originó la superstición?

El #viernes13 de cualquier mes es considerado un día de mala suerte en la mayor parte de las culturas anglosajonas, de forma similar a lo que ocurre en Hispanoamérica con el martes 13. Los expertos aseguran que el temor a esta fecha puede tener un trasfondo religioso. #Viernes pic.twitter.com/mRqWMYoyDv — Holamicrobio (@TiestoLifee) May 13, 2022

Según NG Español, los expertos aseguran que el temor a esta fecha puede tener un trasfondo religioso. Ya que, en la última cena asistieron 13 personas, los 12 apóstoles y Cristo. Por otro lado, a Jesús lo crucificaron al día siguiente, que coincidía en viernes.

Este portal trae una serie de eventos que ocurrieron en esta fecha y que fueron alimentando las supersticiones en esta fecha.

Estos son algunos casos:

• La caída de los templarios ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307: ese día fueron apresados y llevados ante el tribunal de la Inquisición Católica para ser juzgados por supuestos crímenes contra la cristiandad, la mayoría fueron detenidos o asesinados, por el rey Felipe IV. Esta fue una orden religiosa y militar fundada en Tierra Santa dos siglos antes.

• El viernes 13 de diciembre de 1939 en Victoria, Australia, tuvo lugar el llamado “viernes negro”, ya que, en esa fecha ocurrió uno de los peores incendios forestales registrados en la historia, con un saldo de 71 muertos y 20,000 kilómetros cuadrados perdidos.

• Accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes, en la que viajaba el equipo de rugby de este país, se estrelló también un viernes 13, pero de 1972.

• Un estudio del Medical Journal entre los años 1989 y 1992 señaló que en una región británica los viernes 13 aumentaban en un 52% los accidentes de tráfico.

• Se ha seguido fomentado el temor a esta fecha con la saga de “viernes 13” estrenada en 1980 con el protagonista Jason Voorhess. El último estreno fue en 2009.

• El naufragio del crucero Costa Concordia en 2012 frente a la isla Giglio en Italia fue un viernes 13, con un saldo de dos personas desaparecidas, 32 muertos y alrededor de 4,000 personas evacuadas.

• El viernes 13 de noviembre de 2015 Francia sufrió uno de los primeros atentados terroristas en París. Dice la publicación que curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido en día 13 a lo largo de la historia. Según el calendario gregoriano, en 4,800 meses el día 13 ha caído 688 veces en viernes.

Al menos una vez al año, las fechas del calendario se alinean para darnos un viernes 13. ¿Por qué esta fecha le provoca a muchos temor y desconfianza? https://t.co/Ks8i1ZEhCh — CNN en Español (@CNNEE) May 13, 2022

Por su parte, en los Estados Unidos el temor al viernes 13, está más arraigado desde comienzos del siglo XX, cuando Thomas Lawson escribió su libro ‘Friday, the Thirteenth’ (viernes Trece), cuyo tema central gira alrededor de un corredor de bolsa que elige este día para intencionalmente hacer que el mercado bursátil en Wall Street tenga una gran caída.

Temor al viernes 13 ¿Qué es la triscaidecafobia?

Viernes 13: su significado y el origen del mito de su mala suerte https://t.co/OB7aSU38Ez — Clarín (@clarincom) May 13, 2022

Más allá de la superstición el miedo a este dia, puede llegar a ser una condición medica que necesite tener un seguimiento profesional.

De acuerdo con Psicología.com, la triscaidecafobia es el término con el que nos referimos al miedo irracional y excesivo al número trece. Pese a que las fobias específicas han sido ampliamente investigadas, la triscaidecafobia como tal no ha recibido gran atención en el ámbito científico. De hecho, si es considerada como fobia específica, esta no sería muy común entre la población.

Síntomas de la triscaidecafobia

Considerando la triscaidecafobia como una fobia específica, la persona que la padece presentaría sintomatología cognitiva, fisiológica y conductual ante la aparición del estímulo temido.

Síntomas cognitivos:

Una persona con triscaidecafobia puede presentar creencias irracionales respecto al número trece. Por ejemplo, puede pensar que durante las fechas que contienen el número trece, las posibilidades de que ocurra alguna desgracia o algún suceso negativo sea mayor. El malestar también puede estar presente cuando la persona anticipa los posibles sucesos negativos que pueden tener lugar en estas fechas.

Síntomas conductuales:

La persona va a evitar los estímulos fóbicos o los resistirá soportando gran malestar. No obstante, no siempre vamos a poder evitar estos estímulos. Algunos ejemplos en los que podemos evitar el número trece es en los casos en los que podemos manipular un conjunto de elementos que sumen trece: por ejemplo, podemos evitar comer trece uvas, comiendo una más o una menos.

Sin embargo, dice este medio que hay muchas ocasiones en las que no podemos evitar el “número de la mala suerte”, como por ejemplo sucede con las fechas: no podemos evitar vivir en los días trece de cada mes o incluso pasar por la edad de trece años. Por tanto, en estos casos la persona deberá enfrentarse al malestar que genera su superstición.

Síntomas fisiológicos:

Los síntomas fisiológicos de las fobias incluyen taquicardias, bradicardias, náuseas, sudoración, etc. que aparecen cuando el estímulo fóbico está presente o se anticipa.

Tratamiento de la triscaidecafobia:

Hoy es viernes 13, ¿es día de mala suerte? ¿O solo aplica a algunos países? Mitos y orígenes de la fecha. https://t.co/hZ3oRXrd3e — LOS ANDES (@LosAndesDiario) May 13, 2022

Sin lugar a duda en el tratamiento para las fobias específicas deben estar presentes las técnicas de exposición, que consisten en exponer a la persona al estímulo temido durante un tiempo prolongado.

Pensemos ahora en los estímulos que mencionábamos anteriormente y que no podemos evitar. Estos estímulos, sobre todo relacionados con fechas, están presentes desde el inicio de nuestras vidas. A la vez que aprendemos las connotaciones culturalmente negativas del número trece nos estamos exponiendo a él.

Este hecho, por tanto, complicaría el desarrollo de triscaidecafobia. No obstante, dice el artículo que la terapia cognitiva también podría ser de gran ayuda en este tipo de casos, de forma que se trabajen las creencias irracionales relacionadas con el número trece que se hayan podido detectar en la evaluación del caso.

Viernes 13: Supersticiones más populares en el mundo

🗓️ Viernes 13 ¿día de la mala suerte? Estar protegido no es cuestión de buena o mala suerte, sino de tener el mejor seguro de vehículos.

Por eso los que estamos asegurados con BSE estamos tranquilos ✌️ pic.twitter.com/JP3cxahQEg — BSE (@bseuruguay) May 13, 2022

✤Gato Negro

Desde la Edad Media, los gatos negros simbolizan la mala suerte y esto se debe a que desde entonces se les relaciona con brujas o hechiceros. Los supersticiosos recomiendan que cuando se cruce un gato negro en tu camino debes escupir tres veces por encima de tu brazo izquierdo.

✤ Bolso en el piso

Poner la bolsa o mochila en el piso está relacionado con la pérdida de dinero o problemas futuros para manejar las finanzas. Se cree que el origen de esta superstición viene de la cultura china.

✤ Espejo roto

Para muchos que se les rompa un espejo simboliza 7 años de mala suerte, esta creencia aplica para quienes “tengan un pacto con el diablo”, de lo contrario no hay nada de qué preocuparse.

✤ Pasar por debajo de una escalera

Algunas personas dicen que la figura al abrir una escalera hay armonía y “magia” geométrica, misma que se ve interrumpida cuando alguien paso debajo de ella. Otras personas dicen esto representa la horca.

✤ Tocar madera

Algunas veces al platicar con alguien las personas dicen cosas no quieren que sucedan y para reforzar esto ocupan la frase “toco madera”; esto con el fin de evitar la mala suerte o malos augurios. Pero ojo, según los supersticiosos la madera que debe tocarse debe ser natural, es decir no tener barniz o pintura, de lo contrario no funcionará para alejar la mala suerte.

Así que ahora ya sabes el significado de estas creencias, recuerda que al principio de esta nota dijimos que éstas carecen de validez científica, así que depende de cada persona si cree en ellas o no.

