[VIDEO] Presidente Biden comió en taquería latina: ¿Cuánto dejó de propina?

El presidente Joe Biden tiene que lidiar a diario con muchos detractores, mayormente republicanos y simpatizantes de Trump, quienes no aplauden su labor como mandatario de Estados Unidos, pero sin lugar a dudas es un hombre muy sencillo, cualidad que en varias ocasiones ha sacado a flote.

Y esta vez, durante su visita a Los Ángeles, el hombre más poderoso del país hizo una parada en un restaurante local hispano, de venta de tacos y quesadillas, donde degustó un platillo, y de paso intentó hablar en español con los tres empleados del lugar.

Así lo mostró Noticias Telemundo, tras compartir un video del momento en que Biden llega al restaurante Tacos 1986, y tras formarse en la fila se le ve pidiendo una quesadilla de pollo, ante el rostro atónito y sorprendido del joven latino que toma su orden.

El día que Biden compró quesadillas en Los Ángeles | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Los trabajadores oaxaqueños de Tacos 1986 aún no creen que a su puerta llegó el presidente de EE.UU. a pedir quesadillas. Preparada con pollo y guacamole, inmediatamente se convirtió en la más popular del negocio. Esta fue la propina que les dejó Biden. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias… 2022-10-13T23:59:00Z

Biden estuvo el ratito que pasó por allí muy sonriente y se fue con su bolsa de papel con su platillo.

Isaí Alejo, gerente del lugar, confesó a Noticias Telemundo que ver al mandatario estadounidense lo tomó por sorpresa, pero lo llenó de emoción.

“No nos avisaron y cuando lo vi llegar me quedé blanqueado”, dijo el originario de Oaxaca.

Telemundo explicó que la quesadilla que pidió Biden fue hecha con tortilla, pollo, guacamole y salsa roja.

Pero además del orgullo que les produjo concinar para el presidente Biden y verlo en vivo y en directo, el gerente de Tacos 1986 agregó que le gustó ver lo generoso que fue el mandatario.

La quesadilla que Biden se llevó valía $10 dólares, pero el gerente quiso hacerle una atención y le hizo un descuento del 50%, por lo que el demócrata solo pagó $5 por el platillo mexicano, y antes de irse pagó su consumo y les dejó $40 dólares de propina, es decir que les dio más del 700 por ciento en tips.

President Joe Biden Loves Tacos Just Like Us 🌮 Average ‘Joe’ indeed: President Biden made an impromptu stop at a local taco joint in Los Angeles on Oct 13. Biden was in Southern California touting the positive effects of his bipartisan infrastructure law, which he signed into law last November. » Sign up for our newsletter KnowThis to get the biggest stories of the… 2022-10-14T21:59:48Z

Aleo Delgado, quien fue el encargado de prepararle la quesadilla al presidente, también dijo haberse sentido muy feliz de atender al mandatario.

“No hay manera de explicar lo que se siente”, dijo el mexicano. “Habiendo tantos lugares de comida americana y que llegue así a un restaurante de comida mexicana, se siente bonito, la verdad”.

Además de la visita de Biden al lugar, el gesto del Presidente hizo que el restaurante cobrara fama y mayor popularidad.

Dinos que te pareció el gesto de Biden en la taquería y dinos si crees que es un buen propinero o esperabas que les hubiese dado más “tips” a los trabajadores.