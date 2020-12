[VIDEO] Oficial golpea a perro policía en la cabeza en posibke maltrato animal

El departamento de policía de California está investigando unos hechos después de que un video de uno de sus oficiales inmovilizando y golpeando a un perro policía en la cabeza se volviera viral.

Roberto Palamino, residente de Vacaville, compartió el perturbador video en Facebook el lunes 28 de diciembre. Explicó en el pie de foto que se dirigía a su almacén de trabajo, ubicado junto a la estación de bomberos de Vacaville, cuando escuchó “un perro llorando”.

Lo que sucedió a continuación lo inspiró a comenzar a grabar, dijo:

“Cuando miré, el oficial estaba golpeando al perro una y otra vez y me sorprendí por eso, lo único que podía pensar era grabar, tan pronto como lo hice al final del video se puede ver que él mira hacia mí, y me escondo. Entonces dejó de golpear al perro cuando me vio y se fue detrás de esos remolques en el video donde podía ver su solo.”

Desde entonces, el video ha acumulado más de 500 comentarios y más de 300 compartidos, provocando una ola de críticas en las redes sociales.

El hombre del video ha sido identificado como un oficial de policía de Vacaville, informó NBC Bay Area. El capitán de la policía de Vacaville, Matt Lydon, le dijo a la estación que el departamento ahora está investigando el incidente.

Si se determina el abuso, al oficial se le retiraría el perro, dijo la estación.

Esto es lo que necesita saber:

Palamino dijo que el video no captura lo peor del encuentro, según medios locales

Vacaville cop caught trying to kill a police dog in training 😳😳🤬 #grindfacetv pic.twitter.com/akewaaZMEv — IG: @Grind.Face.TV (@GrindFaceTV) December 30, 2020

Según NBC Bay Area, Palamino expresó que el video no muestra lo peor del encuentro.

“El perro lloraba como si alguien lo estuviera atropellando o algo así”, le dijo a la estación. “Lloraba mucho”.

Agregó que vio al hombre golpear al perro “al menos 10 veces” antes de que comenzara a grabar, dijo NBC Bay Area.

El video muestra al oficial inmovilizando al animal y aparentemente golpeándolo en la cabeza varias veces.

“Creo que debería tener una vida mejor, eso es todo”, dijo Palamino sobre el perro, según NBC Bay Area. “Estaba preocupado por el perro”.

El Departamento de Policía de Vacaville dice que aún es pronto para hablar de “abuso animal”

Lydon le dijo a NBC Bay Area que aún es demasiado pronto para denunciar las imágenes como abuso animal.

“Hay momentos durante el entrenamiento de los perros policía, según tengo entendido, en que el perro puede ser golpeado”, dijo el capitán a la estación.

Lydon dijo que los oficiales a veces necesitan sentarse sobre sus perros para recuperar el control si el animal intenta morderlos o arremeter contra ellos, continuó NBC Bay Area.

“Esto requiere una acción inmediata en el entrenamiento del canino y crear eso y establecer el dominio sobre ese perro para que el perro sepa que el guía está a cargo”, dijo Lydon.

Según NBC Bay Area, el departamento de policía está trabajando con un tercero especializado en entrenamiento de perros policía para determinar si ocurrió algún abuso.

Lydon agregó que le gustaría comunicarse con Palamino y discutir lo que presenció, informó NBC Bay Area.