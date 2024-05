Niña graba momento que meteorito ilumina el cielo en Portugal -VIDEO

Una niña captó el momento que un meteorito ilumina el cielo en Portugal. El meteorito iluminó el cielo de Portugal y España el sábado por la noche. Pero ella no fue la única, otros testigos también grabaron el momento y lo subieron a sus redes sociales donde se ven varios videos de la espectacular bola de fuego azul.

En el video de la niña, ella está mirando a la cámara cuando de repente es sorprendida por la bola de fuego en el cielo y ella lo sigue con la mirada. Otro video, muestra imágenes filmadas con la cámara del tablero de un conductor, muestra un estallido de luz azul ardiendo en el cielo. Otra captura a una multitud que reacciona con asombro y consternación mientras todo el cielo se vuelve azul neón mientras cae el aparente meteoro.

This girl captured the COOLEST video of the meteor that fell in Portugal ☄️ pic.twitter.com/NrunWrVGcS

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 20, 2024