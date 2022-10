Video revela brutales abusos a dos niños en su casa: ¡Los mantenían esposados!

Han pasado un par de días desde que se conoció la noticia de dos hermanitos: un niño y una niña, quienes lograron escapar buscando ayuda en la casa de una vecina, luego de ser víctima abusos y tratos brutales por parte de su propia madre y su padrastro, y ahora salió a la luz un video que revela lo que los menores sufrieron.

Noticias Telemundo compartió un clip en el que se aprecia la manera en que le quedaron las muñecas a los niños, de 16 años, tras permanecer esposados en un baño, según declararon las autoridades.

Las perturbadoras imágenes muestran también el momento en el que a plena madrugada, los pequeños fueron auxiliados por una enfermera latina, tras golpear en su casa, en la localidad de Cypress, en el estado de Texas.

“Desnutridos y casi desnudos, estos hermanos escaparon de su casa tras sufrir abuso y violencia. Tocaron la puerta en varias casas hasta que una enfermera latina los recibió”, comentó Noticias Telemundo al referirse a la noticia.

La buena samaritana que los socorrió, habló con Telemundo y aseguró que los niños, ambos de 16 años, estaban en estado deplorable y además con mucha hambre, pues su madre no les había dado comida por varios días.

“Su mamá los había tenido en el clóset amarrados y desnudos y habían escapado de sus esposas”, narró lo mujer, refiriéndose a que el niño logró guardar la llave de las esposas en su boca y cuando su madre y su padrastro se fueron, logró abrirlas.

“Cuando los senté en la cocina me dijeron que tenían mucha hambre. Les di snacks, pan y lo que me pedían”, agregó la enfermera latina, quien llamó a la policía para informarlos de lo que estaba ocurriendo, y quien pidió que haya penas duras para ese tipo de agresores.

“Pido que cambien las leyes, que hagan más por los niños, que los protejan, que no les fallen, que no pongan a los niños en esta situación de nuevo”, agregó la mujer.

La policía destacó que era evidente que los niños estaban en peligro, y que además de tener marcas profundas en las muñecas, narraron que eran obligados a a bañarse con agua sucia del trapero y beber limpiadores, al igual que eran víctima de duros golpes en la cabeza.

Sobre la madre y el padrastro de los niños, quienes fueron identificados como Zaikiya Duncan, de 40 años, y Jova Terrell, de 27 años, se reportó que fueron arrestados el martes pasado en Baton Rouge, Louisiana, cuando iban con sus otros hijos.