[VIDEO] Mujer enloquece en un centro comercial y ataca a una mujer negra

Un video online de una mujer apodada “Victoria’s Secret Karen” se ha vuelto viral y está provocando preguntas sobre cómo la policía de Millburn, Nueva Jersey, manejó el incidente.

Abigail Elphick, de 25 años, es una mujer de Nueva Jersey que en el video grabado en el centro comercial Short Hills grita mucho. En el video, que puede ver más adelante en este artículo, se ve a Elphick, que es blanca, cargando hacia una mujer negra que grabó el video, chillando y tirada en el suelo mientras patea sus piernas.

Ijeoma Ukenta publicó videos del incidente en TikTok y YouTube. Ella dijo en los videos que los estaba grabando para protegerse porque temía que Elphick afirmara que ella era la víctima. Los videos no muestran a Ukenta haciendo ningún movimiento hacia Elphick, y ella permanece tranquila.

Las redes sociales han estallado con críticas a la policía en algunos rincones porque el incidente no resultó en un arresto.

Esto es lo que necesita saber:

Todo comenzó cuando Ukenta le pidió a Elphick que se quedara a seis pies de distancia, según los informes





NJ.com informó que el incidente comenzó cuando Ukenta, de 38 años, de Newark, le pidió a Elphick que se alejara dos metros. En un momento dado, Elphick parece levantar la mano hacia Ukenta en el video. El informe policial dice que esto provocó que Elphick “sufriera un ataque de pánico, momento en el que la siguió para que dejara de grabarla”, según el sitio de noticias. La policía no hizo ningún arresto.

“En espera de una revisión adicional, el Departamento de Policía de Millburn cree que nuestros oficiales actuaron de manera profesional y competente para calmar la situación y restaurar la calma y el orden”, dice la declaración policial a NJ.com.

“Me prohibieron Tik Tok, sin embargo, todos los demás pudieron contar mi historia. Estoy traumatizada”, escribió Ukenta en Twitter.

Victoria’s Secret emitió una declaración que decía que “la seguridad de los clientes es nuestra principal prioridad y estamos comprometidos a crear un entorno seguro y acogedor para todos. El video tomado en nuestra tienda es inquietante y hemos iniciado una investigación completa. Nuestro asociado siguió nuestros protocolos e inmediatamente llamó a nuestro Centro de Operaciones de Emergencia, así como a la seguridad del centro comercial, para brindar apoyo durante el altercado entre nuestros clientes. Estamos dedicados a demostrar nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión a través de nuestras acciones y nuestras palabras”.

Se puede ver a Elphick en los videos atacando a Ukenta y luego llorando y cayendo al suelo





La serie de videos comienza con Elpnick cargando contra Ukenta y tratando de golpearla a ella y a la cámara. Ella retrocede cuando Ukenta dice: “Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Ves esto? Ay, Dios mío. Nunca pensé que nada como esto me pasaría. Ella trató de correr y golpearme”. Elphick luego se agacha, sosteniendo su cabeza entre sus manos llorando y dice: “No, no lo hice”. Ella dice: “No quiero que me graben”.

Ukenta les dice a otros clientes y trabajadores: “¿Vieron eso? Karen tuvo una crisis nerviosa y trató de pegarme”. Elphick vuelve a afirmar que no trató de golpear a Ukenta y dice: “No quiero que me graben”, mientras llora.

Elphick luego grita y grita: “No me grabes, por favor. Por favor, por favor, por favor.”

El segundo video comienza con Elphick tirada en el suelo, gritando y pateando. “Ella me está grabando. Dile que se detenga”, chilla.

“Sigues mintiendo diciendo que te estoy amenazando, así que estoy grabando para protegerme”, responde Ukenta. No parece conocer de nada a Elphick.

El video muestra a Elphick gritando y corriendo hacia Ukenta, quien estaba grabando la escena. Ukenta seguía repitiendo que le preocupaba que la policía creyera a Elphick si afirmaba que Ukenta la atacó, cuando el video muestra a Elphick cargando contra Ukenta y Ukenta sin hacer nada más que grabar la escena.

“Ella está tratando de atacarme, no, no, no”, dice Ukenta en un momento. “Una vez que llegue la policía, ¿a quién van a creer?” Ella dice que le preocupa que la policía crea a Elphick porque Elphick es blanca y Ukenta es negra.





Elphick, que hace una llamada telefónica en un momento, grita: “Detenla para que no grabe. Ella está grabando mi colapso mental. Mi corazón se acelera”.

Ukenta narra: “Está mintiendo en el teléfono. Me importa un carajo que esté enferma. Estoy preocupado por mí. Esto es real. Esto realmente me está pasando. Ella está hablando por teléfono con la policía y me estaba persiguiendo por la maldita tienda”.

En otro momento, Ukenta dice: “Solo vine a buscar unas bragas gratis, eso es todo. Esta mujer me persigue. Ahora está llamando a la policía. No puedo creer que la seguridad no esté aquí. Así es como mueren los negros. ¿Ves lo que hacen estas personas? Llaman a la policía presas del pánico y le dicen a la policía que les estás haciendo algo cuando claramente ella me perseguía por la tienda”.





También dice: “No quiero darle la espalda a esta dama blanca, lo siento. Está loca. ¿La viste tratando de acusarme de nuevo? Esta es la tercera vez”. El video no muestra a Ukenta atacando o haciendo ningún movimiento hacia Elphick.

Ukenta creó una página de GoFundMe que había recaudado más de $ 38,000 al 13 de julio de 2021, un día después de su creación.

“Soy un negro musulmán nigeriano y me trataron como si fuera inferior en Short Hills Mall. Fui agredido y acosado por una mujer blanca y ni la seguridad ni la policía hicieron nada”, escribió en la página.

“Estoy buscando contratar a un excelente abogado que pueda ayudarme a aclarar este incidente. Todos los videos y actualizaciones sobre la situación están en mi canal de YouTube: Mama Africa Muslimah. Me echaron de TikTok por publicar lo que me sucedió y dejaron que otra persona publicara y obtuviera millones y millones de visitas. Sin embargo, eliminaron 2 de mis cuentas. ¡Por favor, ayúdame!”





En un video, Ukenta leyó lo que dijo que era un informe policial:

Hablé con la “señorita loca” y le dije que había hablado con el empleado de la tienda y que ellos respondían que lo que había dicho la señorita Ukenta había sucedido. La señorita Elphick pareció reconocer que estaba equivocada y dijo que le preocupaba perder su trabajo y su apartamento si el video se publicaba online. Ella estaba teniendo un ataque de pánico por la grabación de video. Le dije que la señorita Ukenta tiene derecho a grabar en video. Le pregunté varias veces si estaba bien y si necesitaba una ambulancia. Y ella se negó repetidamente. Seguía expresando su preocupación por su trabajo y su apartamento. Finalmente dijo que se iba a casa, le pregunté si podía conducir y me respondió que sí. En este momento, la Sra. Elphick abandonó el centro comercial voluntariamente con la seguridad del centro comercial.





Ukenta dice en una actualización de video: “Veo que todos me piden una actualización. Estoy en la comisaría. Tengo el informe policial, que es muy, muy largo. Estoy feliz de haberlo grabado todo. Eso sí, primero le tomaron declaración a ella porque, por supuesto, llamó a la policía. Y ella mintió completamente. Ella está tratando de decir que comencé a grabarla, lo que le provocó un ataque de pánico, momento en el que me siguió para intentar que dejara de grabar”.

Ella agrega:

“No me sentí protegida. También estoy presentando una queja contra la seguridad del centro comercial”.

“La División de Asuntos Internos ahora está investigando el asunto para evaluar cómo se comportaron los agentes”, dijo el departamento de policía en un comunicado a NJ.com.

“La segunda mujer que estaba grabando gran parte del incidente pidió a los oficiales que sacaran a la primera mujer del centro comercial porque se sentía amenazada”, dijo NJ.com, según describió el informe policial. “Los oficiales explicaron que no tenían la autoridad para hacer eso porque no tenían indicios de que se hubiera cometido un delito por el que pudiera ser arrestada”.