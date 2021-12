Víctimas de los tiroteos en Lakewood y Denver: nombres, fotos y homenajes [VER]

Tres de las cuatro personas que murieron a tiros en los tiroteos de Denver y Lakewood estaban asociadas con salones de tatuajes, y dos, Alicia Cárdenas y Daniel Schofield, eran tatuadores de gran prestigio.

Tres de las víctimas estaban afiliadas a Sol Tribe Custom Tattoo and Body Piercing of Denver, que se encuentra cerca de la escena del primer tiroteo. La tercera víctima fue Alyssa Maldonado. Su esposo Jimmy Maldonado, también tatuador de la tribu Sol, resultó herido pero sobrevivió. Cárdenas era una artista querida en ese negocio, del que también era propietaria.

Además, un empleado del hotel Hyatt House y un oficial de policía de Lakewood se encuentran entre los heridos. El sospechoso es la quinta muerte; no ha sido nombrado y su motivo de cometer este crimen no está claro. Comenzó disparando a Cárdenas, Jimmy y Alyssa Maldonado cerca de Sol Tribe, y luego mató a tiros a otro hombre aún no identificado en Denver, antes de apuntar a un salón de tatuajes en Lakewood, donde mató a Schofield, conocido como Dano Blair en las redes sociales.

Aquí están todas las víctimas nombradas hasta ahora. Las autoridades no han dado a conocer sus nombres, pero los tributos inundaron las redes sociales.

Los tributos fluyeron para Cárdenas. “Descanse en el poder Alicia Cárdenas. Fuiste una fuerza de la naturaleza, una voz fuerte para tus comunidades, un mentor y amigo para muchos. Te lloro y lamento todo el arte que aún te quedaba por crear, toda la energía que aún te quedaba por compartir con el mundo. Tuviste un impacto y tu pérdida es profunda”, escribió Michelle Baldwin.

Esta es la versión original de Heavy.com

Según Sol Tribe Tattoo and Piercing, “Alicia Cardenas es una verdadera nativa de Denver, una orgullosa artista indígena nacida y criada en la ciudad que ha estado trabajando en la industria de modificación corporal de Denver durante casi toda su vida. Comenzó a trabajar y a ser aprendiz en Bound By Design en 1994 a la edad de 16 años y comenzó a perforar allí profesionalmente un año después. En 1997, abrió su primera tienda, Twisted Sol, el primer estudio de tatuajes personalizados y perforaciones corporales profesionales de Denver. Comenzó su viaje como tatuadora, además de su ya extenso conocimiento de la modificación corporal, en 2008, y en 2009, después de doce años gloriosos en la ubicación de Twisted Sol en Cap Hill, ella y el gerente de la tienda Kevin Strawbridge se mudaron a Broadway para abrir Tribu Sol”.

I had a sick feeling last night that we would know one of the victims from the shooting spree in Denver.

We lost Alicia Cardenas (@tribalmurals on IG). Artist, activist, mother…

For those who didn’t know her, the piece outside what used to be Cold Crush is hers.

RIP 💔 pic.twitter.com/BsfUjA18dG

— Armando (@ageneyrojr) December 28, 2021