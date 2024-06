Verano 2024: Los sitios más turísticos de Estados Unidos

Cuando llega el verano todos sabemos que es una invitación a disfrutar del sol, de la playa, de los bellos paisajes y de todos los planes que signifiquen unas vacaciones alegres y relajantes. Desde ya comienzan los planes para saber a donde vamos a salir de paseo, y que por su puesto que sea un destino turístico bueno, bonito y barato.

A continuación te dejamos algunos lugares recomendados para que visites en este verano 2024, y salgas con tu familia, tu pareja, o tus amigos a llenarte la vida de maravillosos momentos.

Los sitios más turísticos de Estados Unidos para este verano 2024

• 1. Phoenix, Arizona

La bloguera escritora de viajes, Lucee Santini recomienda, de acuerdo con Forbes, como destino turístico a Phoenix, teniendo en cuenta que ha sido noticia recientemente por ser la sede de la Superbowl LVII, y el lugar de inicio de la gira de Taylor Swift y la sede de los entrenamientos de primavera de la MLB. Pero según ella hay mucho mas que experimentar en una ciudad que esta en crecimiento y de gran belleza natural.

“El Valle del Sol es conocido por su clima soleado durante todo el año, sus hermosas excursiones y sus paisajes pintorescos”, dice Lucee Santini, quien también es una gran admiradora de lugares como el Jardín Botánico del Desierto, un oasis de 144 acres en medio del desierto.

• 2. Florida Keys, Florida

Muy visitados, los cayos son la meca de los deportes acuáticos en los Estados Unidos. Explica GuiaViajesa, que contiene más de 1.700 islas a lo largo de la península de la Florida, el archipiélago alberga la única barrera de coral aún viva de todo el país, y es el destino perfecto para practicar deportes náuticos como el buceo, vela, esquí acuático y la pesca.

• 3. San Diego, California

La ciudad, que alberga 33 playas ideales para practicar el surf, es uno de los más activos en el sur de California. Aquí las actividades están a la orden del día. Además del parque acuático SeaWorld y el parque temático Legoland, abierto todo el año. En verano, el viajero puede participar en eventos como el Del Mar Racetrack y la convención ComicCon, que atrae a los fans de los cómics y de superhéroes del mundo entero.

• 4. Orlando, Florida

https://www.instagram.com/p/CsG3I9FutWx/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

A pesar de ser temporada de lluvias en la Florida, lo que reduce el flujo de turistas, visitar Orlando durante el verano puede valer la pena. El viajero puede disfrutar de grandes descuentos de alojamiento en hoteles, resorts y entradas a Walt Disney World, Universal Studios Florida y SeaWorld Orlando ¡Pero hay que levantarse temprano! Al visitar los parques por la mañana, es posible permanecer lejos de las lluvias de verano que, generalmente, caen al final de la tarde.

• 5. Savannah, Georgia

Esta vez es Melissa Klurman experta en viajes y colaboradora de Reader’s Digest, The Points Guy y Travel Awaits, quien, según Forbes, recomienda esta ciudad por toda su riqueza histórica, culinaria y destacando en el centro de la ciudad sus 22 plazas ajardinadas, que incluyen al Forsyth Park, famoso por Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal.

• 6. Cataratas del Niágara, Nueva York

De acuerdo con Forbes, Michele Herrmann, escritora y creadora de contenidos sobre viajes, gastronomía y estilo de vida, dice que las cataratas del Niágara son uno de los destinos más visitados por personas de todo el mundo, gracias a atracciones emblemáticas como el Maid of the Mist y la Cave of the Winds. Fundado en 1885, el Parque Estatal de las Cataratas del Niágara siempre ha sido un punto de interés para los visitantes de las cataratas, y ahora un nuevo Centro de Bienvenida de 46 millones de dólares que se inaugurará a finales de esta primavera contará con elementos sostenibles, exposiciones prácticas e historia autóctona para enriquecer la experiencia.

• 7. Puerto Rico

Kay Kingsman, escritora de viajes y bloguera en The Awkward Traveller, eligió según Forbes, este destino porque tras recuperarse con fuerza de los huracanes Irma y María en 2017. Puerto Rico avanza a toda velocidad hacia 2024, con nuevas vías para disfrutar sin dejar de ser fiel a su identidad boricua.

Puerto Rico, la isla del encanto, es un destino de belleza natural, con kilómetros de hermosas costas y el único Parque Nacional de selva tropical de América. “Para los aficionados a la náutica, también hay muchas islas frente a la costa con suave arena blanca y aguas cristalinas para bucear”, dice Kingsman.

Otros atractivos naturales son la reapertura de las famosas Cuevas de Camuy, conocidas por su extensa red de cuevas de cal naturales y cursos de agua subterráneos que esperan ser explorados. Y luego está la vanguardista empresa autosostenible Earthship PR, que ofrece visitas educativas y alquileres de corta duración de sus casas sostenibles y aisladas de la red, construidas con materiales reciclados.

• 8. Oahu, Hawaii

La isla de Oahu es el epicentro del turismo de Hawaii, conocida por su naturaleza salvaje, volcanes increíbles y playas impresionantes. En la capital del estado y la ciudad principal de la isla, Honolulu, hoteles de lujo, restaurantes y las presentaciones de hula hula dominan el escenario. Pero para aquellos que gustan de la verdadera experiencia hawaiana, a pocos minutos en coche o en barco es posible alcanzar zonas casi desiertas, ideales para tomar el sol, surfear olas inmensas y bucear entre restos de naufragios.

• 9. Southampton y East Hampton, Nueva York

Gracias al fuerte calor y la humedad, Nueva York en el verano puede ser extenuante. Por lo tanto, los neoyorquinos más adinerados acuden a las ciudades de Southampton y East Hampton. Cariñosamente apodado los Hamptons, la región es el hogar de mansiones, tiendas de lujo y restaurantes con vistas privilegiadas del Océano Atlántico y sus playas de arena blanca y suave.

• 10. Nueva Orleans, Louisiana

La ciudad de Mardi Gras, el carnaval de los Estados Unidos, es donde la fiesta no acaba nunca. El verano, a pesar de ser caliente y húmedo, atrae a visitantes de todo el mundo en busca de los mejores festivales y eventos culturales. En julio, las celebraciones por la Revolución Francesa traen fiestas épicas que muestran toda la influencia francesa en Nueva Orleans. En agosto, festivales gastronómicos y musicales toman toda la ciudad, especialmente el Festival de Verano de Satchmo, que mezcla el jazz y la comida criolla en un gran homenaje al mayor ídolo de la ciudad, el trompetista Louis “Satchmo” Armstrong.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos