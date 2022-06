¿Cuándo empieza el verano 2022?

Este próximo martes 21 de junio a las 9:14 UTC (Tiempo Universal Coordinado), entra oficialmente el verano 2022 en el hemisferio norte, y con el llegan las vacaciones, el turismo, las actividades al aire libre, y para los que estén ubicados en las regiones costeras, el disfrute del mar, la arena, la playa y el sol.

Teniendo en cuenta que los Estados Unidos es un territorio muy extenso, el clima varia de un lugar a otro, y este dependerá de donde estemos ubicados. Las temperaturas pueden ir desde las más templadas y cálidas hasta las de más intenso calor, yendo desde los 20° a los 38° grados centígrados.

Según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), la estación del verano tendrá una duración de 93 días, y llegará a su fin en el mes de septiembre, el día jueves 22 exactamente, cuando se produzca el equinoccio de otoño.

El solsticio de verano

La palabra solsticio viene del latín, que significa “sol quieto” ya que si miramos al cielo pareciera que el sol siempre está en el mismo punto, estable, y no se proyecta ningún tipo de sombra.

El solsticio de junio, como también se le conoce, se caracteriza por ser el día más largo del año, (13 horas y 24 minutos de luz solar), con la noche más corta. En adelante, por el contrario, los días se hacen más cortos desde el mismo momento en que se da paso de la primavera al verano, cuando el sol alcanza su punto más alto a la hora del mediodía, debido a que el eje de la Tierra está lo más orientado hacia el Sol en un Angulo de +23º27’ para el hemisferio norte, o para el hemisferio sur en el mes de diciembre.

Cabe anotar que no todos los años el solsticio de verano ocurre en la misma fecha, pues esta varia en razón de que el periodo orbital de la tierra no es exactamente de 365 días, sino que es 365,2425, segundos sobrantes, que se juntan para ser compensados como un día cada cuatro años a través de lo que conocemos como año bisiesto.

Summer Solstice Explained The Summer Solstice in the northern hemisphere is known as the longest day of the year. In 2021, the Summer Solstice takes place on Sunday, June 20. Explore why this astronomical event is called the summer solstice and how it is used to measure time. Chapters 0:00 – Intro 1:10 – Solstice vs. Equinox 3:30… 2021-06-19T16:00:01Z

¿Por qué se celebra el solsticio de verano?

De acuerdo con el portal Ecología Verde, La llegada del verano ha sido siempre, históricamente, un momento de celebración recibido con alegría por todo tipo de culturas. Así como el invierno siempre ha marcado la llegada del frío y la escasez, el verano es un tiempo de bienestar y abundancia en el campo.

Algunos de los motivos por que se celebra el solsticio de verano en distintas culturas, son los siguientes:

Antiguamente, los egipcios consideraban este día el inicio del nuevo año: coincide aproximadamente con el levantamiento de la estrella Sirio y la llegada de las inundaciones al Nilo. De hecho, las grandes pirámides están construidas de forma que, si nos situamos en la esfinge, el Sol se sitúa exactamente entre dos de las pirámides el día del solsticio.

Solsticio de verano 2022 en México https://t.co/PGSoYwvhvY pic.twitter.com/1WEMBAQW56 — Enfoque Noticias (@EnfoqueNoticias) June 11, 2022

Los incas celebraban su solsticio de verano con el Inti Raymi: una ceremonia con ofrendas y sacrificios.

En Reino Unido se encuentra Stonehenge: una de las antiguas construcciones más célebres asociadas con los solsticios, ya que, al amanecer del solsticio de verano, el Sol sale sobre Heel Stone.

Según este medio, actualmente sigue habiendo muchas celebraciones en torno a este día, como las hogueras de San Juan en España, la fiesta del Ansara en África del norte, el rito de virilidad en Suecia o las celebraciones de Chichén Itzá, en Yucatán. Igualmente, en China las fuerzas del yang toman el protagonismo y en Reikiavic, Islandia, se celebra uno de los festivales de música electrónica más importantes, el Secret Solstice Festival.

¿Qué eventos astronómicos trae el solsticio de verano 2022?

#VeranoAstronómico La entrada oficial del solsticio de 2022 será el 21 de junio, y a partir de esta fecha, el verano astronómico comenzará en el hemisferio norte, con esto se hace referencia a que será el día de todo el año que más disponibilidad de horas de luz tendrá. #EDNTV pic.twitter.com/21vjBgYfz6 — EDN TV HN (@EDNTVHN) June 13, 2022

El medio Businesss Insider, publica que esta estación se caracteriza por tener las mejores lluvias de estrellas de todo el año. Desde el 12 de julio se podrá ver la lluvia de estrellas Delta Acuáridas. El paso del Cometa 96P se acercará de nuevo a la Tierra dejando tras de sí un rastro de restos cósmicos.

Este medio, indica que no solo esta lluvia será la única que se podrá avistar, pues en este verano los días 12 y 13 de agosto también se podrán observar las famosas Perseidas en su punto máximo.

Asegura que sin duda alguna se trata de una de las mejores lluvias de estrellas, y que en su hora cenital pueden alcanzarse los 60 meteoros por hora.

Por último, señala Businesss Insider, que no menos importante, podrá observarse a Saturno con mayor facilidad el día 14 de agosto. Dice que el planeta anillado tendrá un brillo mucho mayor debido a la luz reflejada por el Sol, y que, además, se encontrará más cerca de la Tierra, por lo que será el momento perfecto para observarlo con la ayuda de un telescopio.

