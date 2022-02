VER: Arnold Schwarzenegger y Salma Hayek en comercial de Super Bowl

Arnold Schwarzenegger hizo un regreso triunfal al Super Bowl. Cinco años después de protagonizar un comercial de Mobile Strike durante el Super Bowl LI, la estrella de “Terminator” de 74 años estaba “de regreso”, pero de una manera aún más grande.

Ataviado con una barba completa como el dios griego Zeus, Schwarzenegger ayudó a conectar el próximo automóvil eléctrico de BMW durante el gran juego entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams. Los dos vehículos eléctricos del fabricante de automóviles de lujo, el iX y el i4, se lanzarán en marzo de 2022, según AdWeek.

Además de Schwarzenegger, la estrella nominada al Oscar Salma Hayek Pinault interpretó el papel de Hera, también conocida como la esposa de Zeus, en el comercial de BMW.

En el clip de 60 segundos, el dúo dinámico anuncia su retiro del Monte Olimpo a Palm Springs. Zeus todavía tiene su zap, pero la vida más relajada no es tan “eléctrica” para los dos. Ponga en marcha el BMX ix, que ayuda al dios jubilado a “recuperar su chispa”.

Pueden ver la publicidad a continuación:





Play



Zeus & Hera | BMW USA (Official Video) Vote for BMW’s “Zeus & Hera” on the USA TODAY Ad Meter! admeter.usatoday.com/ Voting opens 2/9 and closes 2/13, 10:00 p.m. PST / 1:00 a.m. EST. Please rate all commercials for your vote to count. Electricity in its Ultimate Form: bmwusa.com/ultimateelectric.html Experience the all-electric BMW: BMWUSA.com/all-electric.html Subscribe now: youtube.com/user/BMWUSA?sub_confirmation=1 Retiring from Mount Olympus to Palm… 2022-02-09T00:00:09Z

Schwarzenegger engaño a sus fans con un adelanto para su proyecto Zeus

Antes del lanzamiento del anuncio de BMW, Schwarzenegger publicó un adelanto en su Instagram. En la foto compartida en su página de redes sociales, el exgobernador de California estaba vestido como el personaje de Zeus para lo que parecía ser un póster de una película.

“Próximamente el 22 de febrero”, decía el textos de su foto.

Y los fans estaban allí para ello. “Círculo completo de Hércules a Zeus”, escribió un seguidor en la sección de comentarios.

Según IMDb, en 1970, el primer papel cinematográfico de Schwarzenegger en la pantalla grande fue en la comedia de fantasía, “Hércules en Nueva York”. Hércules es el hijo de Zeus, por lo que el nuevo personaje es un momento de círculo completo para el actor.

Todos se dieron cuenta cuando BMW lanzó los primeros videos de su campaña





Play



Something Electric is Brewing | BMW USA x Arnold Schwarzenegger (Official Teaser) #BMWElectric Subscribe now: youtube.com/user/BMWUSA?sub_confirmation=1 Click to learn more: bmwusa.com/all-electric.html Not even Zeus, the famous Greek god of lightning, is safe from getting his name mispronounced by the local café barista. Stay tuned for more. Something electric is headed your way 2.13.22 Follow BMW USA for the latest in luxury cars and performance vehicles: Facebook: facebook.com/BMWUSA… 2022-02-02T18:00:13Z

No pasó mucho tiempo para que se desacreditara el rumor sobre la película “Zeus” de Schwarzenegger. En un adelanto publicado 10 días antes del día del juego, BMW se burló de que “algo eléctrico se está gestando” y que la electricidad provenía de un dios griego.

Un adelanto compartido en las redes sociales mostraba a Schwarzenegger vestido como Zeus, esperando en una cafetería a que le sirvieran su macchiato. O haz ese “Zoice”, como el barista (interpretado por el actor de “Stranger Things” Matty Cardarople) lo llamó por error en el clip.

Cuando un Schwarzenegger electrizado lo corrigió para decirle que se pronuncia “Zeus”, el ilustrado barista dijo: “¿Algo así como el dios griego del rayo?”

“Es exactamente así”, respondió Schwarzenegger, antes de echarle el mal de ojo al repartidor de café.

“I am very excited that my first @BMWUSA ad is for their first-ever electric iX. Check it out on 2.13.22,” Hayek Pinault captioned the photo. “Estoy muy emocionada de que mi primer anuncio de @BMWUSA sea para su primer iX eléctrico. Échale un vistazo el 2.13.22 .”

Hayek Pinault también se burló del anuncio antes del Super Bowl. En una publicación en su página de Instagram, la estrella les dio a los fanáticos un primer vistazo a su personaje de Hera y confirmó que no estaba protagonizando una película de “Zeus y Hera” con Schwarzenegger, sino un anuncio del día del juego.

“Estoy muy emocionada de que mi primer anuncio de @BMWUSA sea para su primer iX eléctrico. Échale un vistazo el 13/02/22”, escribió Hayek Pinault junto a la foto. “Estoy muy emocionada de que mi primer anuncio @BMWUSA sea para su primer iX eléctrico. Échale un vistazo el 2.13.22 .”

Al igual que Schwarzenegger, Hayek Pinault tiene experiencia previa interpretando a un personaje de la mitología griega. Screenrant señaló que en la película de 2021 “Eternals”, interpretó a Ajak, que es un personaje basado en el héroe griego llamado Ajax.