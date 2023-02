Vanroy Evan Smith: Acusado de matar a puñaladas a un médico en California

Vanroy Evan Smith es el conductor de Long Beach Lexus acusado de matar a puñaladas al médico y ciclista Michael John Mammone después de atropellarlo en Dana Point, California, el 1 de febrero de 2023, según el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

En Facebook, Smith, que se hace llamar “Evan Smith”, dice que es propietario de una firma de contabilidad e impuestos. Una imagen lo mostraba en una carrera de bicicletas en 2020 en Novato, California.

ABC7 informó que una vecina, que no fue identificada, escuchó “lo que sonó como un ‘disparo’. Cuando salieron corriendo, dijo, escucharon al sospechoso pronunciar insultos raciales sobre el ‘privilegio blanco'”. La estación de televisión informó que los investigadores del alguacil “no me habían informado de esa acusación”.

A su llegada, “los agentes encontraron a Michael John Mammone, de 58 años, un ciclista, tirado en la intersección con heridas graves”, dijo un comunicado de prensa del Departamento del Sheriff del Condado de Orange. “Mammone fue transportado al hospital donde fue declarado muerto”.

Según Health.usnews.com, Mammone era “un médico de urgencias en Laguna Beach, California”, que estaba “afiliado a varios hospitales de la zona, incluidos Providence Mission Hospital-Mission Viejo y Laguna Beach y CHOC Children’s Hospital”.

1. Las autoridades acusan a Vanroy Evan Smith de golpear a Michael Mammone por detrás mientras montaba en bicicleta

OC doctor ID'ed as bicyclist hit by vehicle, stabbed to death in Dana Point An Orange County doctor, Michael Mammone, has been identified as the bicyclist hit by a car and then stabbed to death by the driver who hit him. Subscribe to FOX 11 Los Angeles: youtube.com/channel/UCHfF8wFnipMeDpJf8OmMxDg?sub_confirmation=1 Watch FOX 11 Los Angeles Live: foxla.com/live FOX 11 delivers breaking news, live events, undercover investigations, police chases, true crime files,… 2023-02-03T01:15:12Z

Según el comunicado de prensa del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, a las 3:02 p.m. el 1 de febrero de 2023, los agentes del alguacil del condado de Orange “fueron enviados a la intersección de Pacific Coast Highway y Crown Valley Parkway para hacer referencia a una colisión de tráfico y un asalto”.

Mammone “andaba en bicicleta mirando hacia el norte en PCH cuando fue golpeado por detrás por el vehículo sospechoso”, dice el comunicado. “El conductor del vehículo, Vanroy Evan Smith, de 39 años, de Long Beach, salió de su vehículo y agredió a Mammone con un cuchillo”.

The Lexus driver who allegedly struck, then stabbed an OC doctor on PCH yesterday used to work as an accountant out of Long Beach. Vanroy Evan Smith (39) is being held on suspicion of murder. The full story on @FOXLA at 5PM. pic.twitter.com/1MP96LoV5W — Mario Ramirez (@MarioFOXLA) February 2, 2023

Según el comunicado, se recuperó en la escena un cuchillo “que se cree que se usó en el asalto”.

Smith conducía un Lexus blanco, según una entrevista con el sargento del alguacil del condado de Orange. Mike Woodruff le dio a KTLA.

Here's part of our live interview with new video on the bicyclist vs. Lexus driver incident in Dana Point. @OCSheriff says driver hit bicyclist, then got out of car & assaulted him. Bicyclist now dead. Witnesses detained the driver. @KTLA pic.twitter.com/Rsr1UZ6Sle — Chip Yost (@ChipYost) February 2, 2023

Woodruff dijo en la entrevista que el vehículo de Smith proyectó al ciclista hacia la intersección. En ese momento, el sospechoso rodeó al ciclista, salió de su vehículo y continuó agrediendo al médico, según le dijo Woodruff a KTLA.

2. Vanroy Smith, padre de dos hijos con raíces en Jamaica, publicaba con frecuencia sobre religión en Facebook

En Facebook, Smith escribió con frecuencia acerca de Dios. Su publicación visible más reciente, de 2021, dice, en parte, “Si un hombre sigue a Dios cuando físicamente no tiene nada, incluso renuncia a cosas, y continúa siguiendo a Dios para tener algo. Tenga en cuenta que las cosas que tiene más tarde son una parte muy pequeña de sus recompensas “.

También publicó mucho sobre sus dos hijas, incluidas fotos con ellas. En 2021, escribió, con una foto de las niñas: “Saliendo de la primaria, a cosas nuevas. Muy orgulloso y agradecido.”

Los comentarios en su página de Facebook indicaron que tiene raíces en Jamaica.

3. Vanroy Evan Smith, quien se describe en los registros de la cárcel como desempleado, fue detenido por transeúntes, dice el Departamento del Sheriff

Los registros de la cárcel enumeran a Smith como desempleado.

Cuando llegaron los agentes, dice el comunicado de prensa del Departamento del Sheriff, Smith “estaba siendo detenido por transeúntes y fue puesto bajo custodia. Más tarde fue ingresado en la Cárcel del Condado de Orange bajo sospecha de asesinato”.

El comunicado señaló que actualmente no hay evidencia de que el sospechoso conociera a la víctima.

“En este momento, no existe una conexión conocida entre el sospechoso y la víctima”, dice. “Los investigadores trabajarán para determinar qué condujo a este incidente”.

Dana Point update: Suspect arrested for allegedly stabbing cyclist on PCH after hitting him with Lexus identified by OCDA as Vanroy Evan Smith, 39 per kcalnews pic.twitter.com/d2vkdjL6he — Based Anto (@based_anto) February 2, 2023

El comunicado concluye: “Este incidente está siendo investigado por el Departamento de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Orange. Si tiene información relacionada con este delito, comuníquese con el Departamento del Sheriff del Condado de Orange al 714-288-6740. Se puede proporcionar información anónima a través de Crime Stoppers del Condado de Orange al 1-855-TIP-OCCS”.

4. Vanroy Evan Smith, quien está divorciado, escribió en Facebook: “¿Cómo justificas el perdón?”

En 2021, Smith escribió en Facebook: “Pensamiento actual: el perdón es amargo/dulce. ¿Cómo justificas el perdón? Es perdonarte a ti mismo perdonando a los demás. Nuestros dolores nos han hecho crecer, y ahora todos somos seres más fuertes, más sabios, más civilizados”.

También escribió sobre su negocio: “Uno de los beneficios de ser propietario único, LLC de un solo miembro, o ser accionista único de una corporación, es que puede titularse a sí mismo según el rol que desempeñe”.

Smith escribió una publicación larga que hacía referencia a la raza:

Es un poco de razonamiento interno que pensé que valía la pena compartir. El color blanco actual muestra una superficie más clara, pero refleja, o podríamos decir, rechaza el sol; mientras que el color negro disimula las apariencias superficiales, pero absorbe/acepta el sol. Conozco personas a las que se hace referencia como negras cuando sus acciones son oscuras/ocultas; mientras que otras buenas obras irradian como una luz brillante. También conozco personas que se consideran blancas; algunos oscuros y otros brillan intensamente. Por apariencia y estándares establecidos, me llaman hombre negro. ¿Significa eso que niego y rechazo la mitad de mi ascendencia? ¿Cómo le decimos a alguien que filtre cosas así de su sangre? Considerándolo todo, realmente necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. El blanco y negro es completamente diferente de la luz y la oscuridad. Nuestra historia nos ha dicho lo contrario, y actuamos y respondemos unos a otros basados en estas creencias; pero por mucho que digas una cosa, si está basada en una mentira, nunca se convertirá en verdad.

En 2019, escribió en Facebook que no creía que hubiera una “carrera superior”. Escribió que existen los “oprimidos” y los “opresores”. En el 2020, compartió una publicación de Occupy Democrats elogiando los logros del presidente Barack Obama.

Smith escribió en Facebook que estaba divorciado.

5. Michael Mammone ejerció la medicina durante más de 20 años

Mammone “recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California y ha ejercido durante más de 20 años”, según Health.usnews.com.

Providence Mission Hospital Laguna Beach, donde Mammone era médico de la sala de emergencias, le dijo a Fox 11 Los Ángeles en un comunicado:

Estamos atónitos por esta devastadora tragedia. Toda la familia de Mission Hospital está de duelo por la pérdida de un médico y amigo increíble. Honraremos la dedicación del Dr. Mammone a nuestra comunidad y su pasión por la medicina al continuar brindando una atención excepcional.

El personal del hospital le dijo a la estación de televisión que Mammone “era un médico increíble” que a menudo andaba en bicicleta y lo mataban a menos de una milla del hospital.

“Esa es la ironía de todo esto. Si trajeran a un paciente en su condición, habría hecho todo lo posible para salvar a esa persona. Ha salvado tantas vidas aquí y murió muy cerca de donde salvó cientos de vidas”, dijo la cardióloga Dra. Dawn Aatwal a Fox 11 Los Ángeles.

