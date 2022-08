Nueva vacuna contra el COVID para adolescentes: ¿Es segura la Novavax?

Han pasado más de dos años desde que el COVID-19 llegó a Estados Unidos, y aunque el panorama actual es muy diferente al de la primavera del 2020, los organismos de salud del país siguen instando a que más personas se vacunen, como la manera más segura y efectiva de evitar enfermedad grave y eventualmente la muerte.

Y en medio de la lucha de Estados Unidos contra el COVID-19, que ya ha acabado con la vida de más de 1 millón de personas en el país, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) acaban de recomendar una nueva vacuna dentro de la lista de biológicos para adolescentes.

A través de un comunicado, los CDC revelaron que ese organismo le dio su aval a la vacuna Novavax, para niños mayores de 12 años y menores de 18 e informaron que la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, emitió un memo para usar el inyectable como en adolescentes de 12 a 17 años.

“Esta recomendación sigue la autorización de la FDA para autorizar la vacuna para este grupo de edad, bajo uso de emergencia”, agregaron los CDC en su misiva. “La vacuna COVID-19 de Novavax, que ya está disponible, es una herramienta importante en la pandemia y proporciona un tipo más familiar de tecnología de vacuna COVID-19 para adolescentes”.

Los CDC agregaron que “tener múltiples tipos de vacunas ofrece más opciones y flexibilidad para el público, las jurisdicciones y los proveedores de vacunas”, a fin de lograr la meta de que todos los estadounidenses se inmunicen contra el COVID.

Sobre el tipo de vacuna, los CDC aseguraron que “Novavax contiene proteínas inofensivas del virus COVID-19 junto con otro ingrediente llamado adyuvante que ayuda al sistema inmunitario a responder al virus en el futuro”.

Los CDC agregaron que:

Las vacunas, como la vacuna Novavax COVID-19, que usan tecnología de subunidades de proteínas se han utilizado durante más de 30 años en los Estados Unidos, comenzando con la primera vacuna contra la hepatitis B autorizada. Otras vacunas de subunidades de proteínas que se usan en los Estados Unidos en la actualidad incluyen las que protegen contra la influenza y la tos ferina (tos ferina acelular).

“Hemos ampliado las opciones disponibles para los adultos en los EE.UU. al recomendar otra vacuna contra el COVID-19 segura y eficaz. Si ha estado esperando una vacuna contra el COVID-19 basada en una tecnología diferente a las disponibles anteriormente, ahora es el momento de unirse a los millones de estadounidenses que han sido vacunados”, dijo hace un par de semanas la jefa de los CDC al anunciar el uso de Novavax para adultos.

“Con los casos de COVID en aumento nuevamente en partes del país, la vacunación es fundamental para ayudar a proteger contra las complicaciones de la enfermedad grave de COVID-19”, insistió la funcionaria.