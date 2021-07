Mala noticia sobre vacuna COVID de Pfizer: ¿Qué pasa ante variante Delta?

La variante Delta del coronavirus tiene en jaque a las autoridades de salud de todo el mundo, y en especial en Estados Unidos existe mucha preocupación, ya que datos recientes muestran que la cepa, que resulta de mayor contagio, representa actualmente más del 51% de los casos nuevos de COVID que han sido diagnosticados.

Y mientras el gobierno insiste en la necesidad de que más personas se vacunen contra el coronavirus de manera completa, un estudio realizado en Israel arrojó preocupación, en particular con la vacuna de Pfizer, ya que se asegura que ante la variante Delta ofrece mucha menos protección, que ante el coronavirus original y otras cepas.

Así lo reveló el periódico Wall Street Journal, donde se aseguró que la información compartida por el gobierno de Israel sugiere que la vacuna de Pfizer es menos eficaz para reaccionar ante Delta.





La VARIANTE INDIA podría sobrevivir a la vacuna de PFIZER | RTVE Noticias La expansión de cuatro variantes del coronavirus ha hecho saltar nuevamente las alarmas en la comunidad internacional ante el temor de que puedan complicar la gestión de la pandemia. La variante del coronavirus detectada en la India, denominada Delta, puede ser un 60 % más contagiosa que la hallada en Kent (sureste inglés), llamada Alfa,… 2021-06-04T10:12:12Z

A pesar de ello, advirtieron que el medicamento sigue siendo muy efectivo para evitar enfermedades serias que se desprendan del COVID-19 y dijeron que los datos son preliminares, basados en datos recopilados entre el 6 de junio y principios de julio.

Citando al Ministerio de Salud de Israel, el informe de las autoridades de ese país, mostró que el nivel de protección que ofreció la vacuna de Pfizer entre las personas que estaban completamente vacunadas con ambas dosis, ofreció una protección del 64%, cifra bastante lejana del 94% de protección que la vacuna ofrece ante el virus original.

CNN advirtió por su parte, que a pesar de la información revelada, no se dieron a conocer datos específicos sobre el estudio.





Vacuna de Pfizer funciona frente a variante india pero es "ligeramente” menos eficaz (estudio) | AFP La vacuna de Pfizer/BioNTech produce anticuerpos capaces de neutralizar la variante india del coronavirus, aunque su eficacia es "ligeramente menor", según un estudio de investigadores del Instituto Pasteur de París. Subscribe to AFP and activate your notifications to get the latest news 🔔 youtube.com/channel/UCY8d83kIW6sK4au73qeZZTw/?sub_confirmation=1 2021-05-29T20:01:02Z

Asimismo, y tras revelarse las apreciaciones, la Universidad Hebrea consideró que todavía es muy pronto para emitir datos precisos sobre cuán eficaz es la vacuna de Pfizer ante la variante Delta.

“Los mejores datos aún sugieren que las vacunas de ARNm ofrecen un alto grado de protección contra infecciones y una excelente protección contra enfermedades graves. Esperemos más datos, pero por ahora … si estás vacunado, no me preocuparía”, comentó el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, frenando cualquier alarma.





Variante Delta: ¿Peligra la lucha contra el coronavirus? El mundo lucha contra un virus que, a pesar de todas las medidas tomadas, mutó y se adaptó. De todas las variantes aparecidas, la que surgió en India acecha con mayor fuerza. La llamada Variante Delta es mucho más contagiosa y puso en jaque al sistema de salud de India, matando a muchas personas. Esta… 2021-06-24T17:28:35Z

Cabe advertir que a pesar de la noticia dada por las autoridades israelíes, el Ministerio de Salud de Israel fue enfático en afirmar que pese a la disminución en la capacidad de protección ofrecida por la vacuna Pfizer contra la variante Delta, sigue siendo altamente benéfica para prevenir casos graves.

Asimismo,según CNN, el gobierno de Israel mencionó que la disminución en la eficacia de la vacuna Pfizer ante Delta, tal vez tenga relación con la propagación de la variante en ese país, que se descubrió en India, hace ya varios meses.

Ante el revuelo que armaron las declaraciones, Pfizer aseguró que no podía hacer comentarios sobre los datos, que no han sido publicados de manera formal, pero hace poco un la Rama Médica de la Universidad de Texas presentó un estudio donde mencionó contrariamente a estas novedades que la vacuna Pfizer era efectiva contra infecciones de Delta.

Los datos se dan justo cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportan que el 51 por ciento de los contagios de Coronavirus en EE.UU. más recientes han sido con la variante Delta.