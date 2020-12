Vacuna contra COVID-19: ¿Cuándo empiezan a vacunar?

Este viernes 11 de diciembre la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en los Estados Unidos. Lo que quiere decir que se tiene que iniciar el plan de distribución para empezar a vacunar a los estadounidenses. La vacuna la podrá recibir personas de 16 años para arriba.

Pfizer-BioNTech ya tiene 2.9 millones de vacunas listas para empezar a enviar a los 50 estados en las siguientes 24 horas, tras haber sido aprobada por la FDA. Se planea que se empiece a vacunar este lunes 14 de diciembre o el martes 15 de diciembre.

Lo cierto es que esta autorización es histórica en una pandemia que ha cobrado más de 290 mil vidas en los Estados Unidos. Tras la aprobación de la FDA, Estados Unidos se convierte en el sexto país, además de Gran Bretaña, Bahrein, Canadá, Arabia Saudita y México, en aprobar la vacuna. Se esperan otras autorizaciones, incluida la de la Unión Europea, en unas semanas.

La agencia tenía planeado anunciar la aprobación de la vacuna el sábado 12 de diciembre, pero decidieron adelantar el anuncio tras ser presionados por el presidente Donald Trump, según New York Times.

Cabe recordar que Moderna, la otra compañía que tiene la vacuna contra el COVID-19, espera ser aprobaba el próximo 17 de diciembre por la FDA.

Pfizer tiene un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para suministrar 100 millones de dosis de la vacuna para el próximo mes de marzo. Según ese acuerdo, las vacunas serán gratuitas para el público.

Cada estado, junto con seis ciudades importantes, ha presentado al gobierno federal una lista de ubicaciones, en su mayoría hospitales, donde se enviará inicialmente la vacuna Pfizer. En la populosa Florida, los primeros beneficiarios serán cinco hospitales, en Jacksonville, Miami, Orlando, Tampa y Hollywood. En la pequeña y rural Vermont, solo el Centro Médico de la Universidad de Vermont y un almacén estatal recibirán suministros.

McKesson Corporation, un proveedor médico gigante, está enviando kits de jeringas, toallitas con alcohol, protectores faciales y otros suministros a los mismos sitios, donde se reunirán con las vacunas que Pfizer. Las cajas especiales están empacadas con hielo seco, diseñadas para mantenerla vacuna a menos 94 grados Fahrenheit.

El empaque de Pfizer incluirá un dispositivo que rastrea la ubicación de la caja, además de una sonda térmica que asegurará que la congelación se mantenga durante todo el viaje desde los sitios de distribución de la compañía en Michigan y Wisconsin.

La Dra. Archana Chatterjee, miembro del panel asesor de la FDA que votó en contra de recomendar la vacuna Covid-19 de Pfizer para uso de emergencia, le dijo a CNBC el viernes 11 de diciembre que su oposición se debía a que no creía que los jóvenes de 16 y 17 años debían incluirse ahora.

En una entrevista con Squawk Box, Chatterjee dijo que habría votado “sí” si la pregunta que tenía ante sí hubiera sido diferente. “Quiero dejar muy claro que apoyo totalmente la autorización de uso de emergencia para el uso de esta vacuna de Pfizer y BioNTech para adultos de 18 años o más”, dijo Chatterjee.

El comité de la FDA recomendó la autorización de emergencia de la vacuna para las personas mayores de 16 años.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, le dijo el viernes a Stephen Hahn, el comisionado de la FDA, que presentará su renuncia si la agencia no aprueba la primera vacuna contra el coronavirus del país este viernes 11 de diciembre, según The Washington Post. Al momento de la publicar esta nota, la FDA no aprobado la vacuna contra el COVID-19, de Pfizer.

Este viernes el presidente Trump tuiteó que la FDA es “una tortuga grande, vieja y lenta” en su manejo de las vacunas, mientras exhortaba al comisionado Stephen Hahn a “sacar las vacunas de la represa AHORA”. Añadió: “¡¡¡Deja de jugar y empieza a salvar vidas!!!”

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020