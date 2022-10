Turistas quedaron atrapados en las cavernas del Gran Cañón de Arizona

Cinco turistas que habían quedado atrapadas desde el pasado domingo bajo una profundidad de 60 metros bajo tierra, en las cavernas del Gran Cañón en Peach Springs, Arizona, fueron finalmente rescatadas, así lo dieron a conocer las autoridades locales.

El grupo de ciudadanos quedó varado sin poder abandonar las cavernas, luego de que el ascensor dejara de funcionar y se detuviera en plena salida. Así lo reportó el vocero y portavoz del Shérif del Condado de Coconino, Jon Paxton, informó KVO.

Cinco turistas se encuentran atrapados 20 pisos bajo tierra dentro del hotel Grand Canyon Caverns en Arizona, tras romperse un elevador pic.twitter.com/cWPG0Zq5PM — Janosik García (@Janosikgarciaz) October 25, 2022

“Cinco personas permanecen atrapadas a unos 200 pies bajo tierra en las Cavernas del Gran Cañón de Arizona después de que un ascensor se averió el domingo”, dijo Paxton.

De acuerdo con el medio EJU TV, los primeros intentos de arreglar el elevador conectándolo a un generador externo fueron infructuosos, informó Jon Paxton, vocero de la Oficina del Shérif del Condado de Coconino. Tras ello, las autoridades enviaron al lugar un ascensor del tipo que utilizan los equipos de rescate de los bomberos, reportó NBC News.

Pasadas más de 26 horas, el grupo de turistas atrapados en el lugar pudieron ser recatadas, y tres de ellas tuvieron que ser izadas por el equipo de salvamento, detalló ABC15.

Sin embargo, el incidente no fue de gran magnitud, puesto que las cavernas del Gran Cañón de Arizona cuentan con unas escaleras como las utilizadas en las estaciones de los bomberos, y estas pudieron ser utilizadas para la evacuación de emergencia, de una parte de los turistas.

Gracias a la estructura, las personas atrapadas por el daño en el ascensor, y que no presentaban dificultades por temas de salud o movilidad, pudieron subir los 20 tramos de gradas.

Los cinco turistas que quedaron a espera de ser evacuados, fueron aquellos que por tener dolencias físicas no les era posible escalar hasta la superficie, y por tanto se decidió que se quedaran dentro de la caverna. Pero, estar atrapados en este sitio no significó una experiencia traumática para ellos, puesto que el sitio turístico cuenta con un pequeño hotel y un restaurante.

Los cinco turistas se alojaron dentro de una suite subterránea con capacidad para para seis personas, donde la noche para dos personas cuesta una suma de mil dólares. El alojamiento esta acondicionado con un baño y una cocina dotada con una nevera y un microondas, y, además está equipada con dos camas confortables tamaño Queen y de un sofacama.

“La caverna alojó a las personas en un motel, y hay un pequeño restaurante en la parte inferior, y el motel está trabajando para que las personas estén lo más cómodas posible mientras están allí”, dijo el vocero y portavoz del Shérif del Condado de Coconino.

¿Cuál fue el problema?

Five people have been trapped about 200 feet underground at the Grand Canyon Caverns since Sunday in Peach Springs, Arizona, officials said.https://t.co/X0kfwewr0H — CNN International (@cnni) October 25, 2022

Inicialmente se pensó que el mal funcionamiento del ascensor era eléctrico, pero ahora se cree que es mecánico después de que un generador externo que llegó el lunes se conectó al ascensor y no solucionó el problema, dijo el portavoz de la oficina del alguacil, informó ABC.

Desde entonces, se enviaron técnicos de ascensores, pero viajaban desde una gran distancia y, hasta el lunes por la noche, aún no habían llegado al lugar, según el conocimiento del portavoz.

“Tenemos un equipo de búsqueda y rescate a la espera, así como un aparato de elevación para sacar a las personas si las reparaciones demoran más de lo esperado o si las personas no se sienten cómodas quedándose allí”, dijo Paxton, en declaraciones citadas por WRAL.

¿Por qué hay un motel en el fondo del Gran Cañón?

Play

Tourists stuck 200 feet underground after Grand Canyon Caverns elevator breaks Five people touring the Grand Canyon Caverns over the weekend became stuck underground after the elevator that took them more than 200 feet down broke. #fox10phoenix #rescue Subscribe to FOX 10 Phoenix! bit.ly/39zQtv5 Watch FOX 10 Phoenix live: fox10phoenix.com/live FOX 10 Phoenix delivers breaking news, live events, politics, entertainment, business news and local stories from… 2022-10-25T01:02:57Z

Con más de 300 km de largo y 1.800 metros de profundidad, el Gran Cañón es uno de los lugares más emblemáticos de todos los Estados Unidos. Se formó hace unos seis millones de años cuando el río Colorado abrió lentamente un canal profundo a través de capas de roca.

Las cuevas de la región son mucho más antiguas, datan de aproximadamente 65 millones de años. Informa Euro News, que las Cavernas del Gran Cañón, la atracción donde quedaron atrapados los turistas, es la más grande de estas cavernas.

Según este medio de comunicación, durante la Crisis de los Misiles en Cuba, el presidente John F. Kennedy temía el estallido de una guerra nuclear. Anticipándose al bombardeo, ordenó que la enorme cueva seca se transformara en un refugio antiaéreo.

Ahora, los visitantes pueden pasar la noche en el antiguo búnker, que los propietarios anuncian como la “habitación de hotel más profunda, oscura y tranquila del mundo”. No obstante, este título le corresponde a otra cueva que está ubicada en la mina de plata Sala de Suecia, donde los huéspedes pueden dormir a más de 150 metros bajo tierra, según CNN.

Play

Tourists trapped underground for hours at Grand Canyon Caverns A woman recalls the moment she was rescued after 30 hours inside Grand Canyon Caverns Monday. 2022-10-25T05:53:51Z

LEER MÁS: Dos adultos y cuatro niños víctimas de un fatal incendio en apartamento de Wisconsin