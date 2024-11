Trump se podría declarar ganador antes de tiempo: ¿Fraude en las elecciones?

Este martes 5 de noviembre termina la carrera por la presidencia. Donald Trump se declarará ganador de la carrera a la Casa Blanca antes de tiempo, según dijo el ex asesor de seguridad nacional Johan Bolton a Newsnight, de la BBC.

Cuando se le preguntó si cree que Trump aceptará el resultado de las elecciones presidenciales si llegaría a perder, Bolton respondió: “Por supuesto que no…Se declarará que ha ganado”. Y agregó: “Predigo que entre las 9 y las 10 en punto anunciará que ha ganado y espero que los estados del oeste (Arizona y Nevada, donde las urnas aún estarán abiertas) sean susceptibles a lo que tenga que decir”.

Algunos asesores le han dicho a Donald Trump que debería declarar prematuramente la victoria la noche de las elecciones si lidera lo suficiente a Kamala Harris en estados claves como Pensilvania, informa The Guardian.

Aunque aún no está claro si cumplirá el consejo.

Pues se dice que Trump no tiene nada que perder afirmando que ha ganado si tiene una ventaja de varios cientos de miles de votos en Pensilvania o si las encuestas internas creen que una victoria es segura incluso si los resultados no se confirman completamente este martes por la noche.

John Bolton ha advertido que no cree que Donald Trump acepte los resultados de las elecciones si pierde y que “deberíamos estar preparados” para que los rechace si gana Kamala Harris.

La afirmación de Bolton se hace eco de la del senador Bernie Sanders (I-Vt.), quien también advirtió el lunes por la noche sobre la posibilidad de que Trump declare una victoria temprana en una entrevista con Kaitlan Collins de CNN, diciendo que “todos deberían estar conscientes” de la posibilidad.

Por su lado, Bolton dice que “creo que todo el mundo debería estar preparado porque Trump nunca pierde. Y si pierde, es porque se lo ‘robaron’, por lo que será difícil”.

El independiente de Vermont afirmó que cuando comience el día de las elecciones, este 5 de noviembre, Trump anunciará temprano que ganó “y la única forma en que [ellos] podrían perder es si hay fraude electoral”, reportó The Hills. “Eso es lo que sucederá…por eso tiene que perder, porque así es exactamente como se socava la democracia: ‘La única manera de perder es si hay fraude. Bueno, eso significa que no se puede perder una elección legítima’”, añadió.

Trump tells his audience in Allentown, Pennsylvania, that Democrats "have already started cheating" pic.twitter.com/FMbAgZdGR6

— Aaron Rupar (@atrupar) October 30, 2024