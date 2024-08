Trump recluta a exdemócrata que derrotó a Harris en un debate en 2019: ¿Quién es ella?

El expresidente Donald Trump acaba de reclutar a la exdemócrata Tulsi Gabbard, quien derrotó a Kamala Harris en un debate de las primarias presidenciales en 2019. Ese momento fue tan intenso que hasta se hizo viral. Ahora Gabbard ha sido reclutada por el expresidente Trump para brindarle algunas ideas valiosas antes de sus próximos debates contra Harris, este 2024.

Así es, Gabbard, quien se postuló para presidente en las primarias demócratas de 2020, ha sido reclutada por Trump para ayudarlo a mejorar su preparación antes de los debates, según informan varios medios.

La excongresista criticó memorablemente a Harris en un debate primario de 2019, donde criticó a Harris por encarcelar a cientos de californianos por violaciones a la marihuana mientras era fiscal general, pero se jactaba de su propio uso de la droga.”[Harris] encarceló a más de 1,500 personas por infracciones relacionadas con la marihuana y luego se rió de ello cuando le preguntaron si alguna vez había fumado marihuana”, dijo Gabbard en el escenario del debate, en ese entonces.

Gabbard ya participó en una sesión de práctica con el expresidente Trump en su club privado y en su casa, Mar-a-Lago, informó The New York Times.

🚨Donald Trump has reportedly called Tulsi Gabbard to help him prepare for his debate

Tulsi Gabbard ended Kamala’s campaign

What’s your thoughts on this ? I think it’s awesome. pic.twitter.com/7STtM3rbLx

— Terrence K. Williams (@w_terrence) August 17, 2024