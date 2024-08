Trump publica extraña imagen falsa de Taylor Swift: ¿Lo demandará?

El expresidente Donald Trump publicó en sus redes sociales una imagen falsa de la estrella del pop Taylor Swift pidiendo a la gente que votara por él en las elecciones del 5 de noviembre.

El candidato republicano publicó en Truth Social una foto creada con inteligencia artificial de Swift vestida de rojo, blanco y azul con una leyenda que decía: “Taylor Swift quiere que votes por Donald Trump”.. Y Trump contesta: “¡Acepto!”.

Lo cierto es que Swift no ha respaldado públicamente a ningún candidato en la carrera a la presidencia este 2024, pero sí apoyado a los demócratas en el pasado.

Eso no es todo. Trump también publicó fotos de jovencitas con camisetas de “Swifties for Trump” y con un titular: “Swifties recurriendo a Trump después de que ISIS frustrara el concierto de Taylor Swift”.

Todo estas imágenes han sido creadas con inteligencia artificial.

Lol, Trump posted a collage of AI generated Taylor Swift fans wearing ‘Swifities for Trump’ T-shits, and wrote “I accept!” as if this were real.

I mean…..this is uniquely pathetic, even for Trump. pic.twitter.com/GUVXQLqzYo

— Peter Henlein (@SwissWatchGuy) August 18, 2024