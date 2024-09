Trump dice que las mujeres “no pensarán en el aborto” si él gana: ¿Por qué?

El expresidente Donald Trump afirmó que las mujeres ya no pensarán en el aborto si él gana las elecciones, un día después de que la vicepresidenta Kamala Harris argumentara que él era el “arquitecto” de una crisis de salud reproductiva.

“Hablemos de nuestras grandes mujeres, porque las mujeres han pasado por mucho”, dijo Trump este fin de semana después de publicar un largo mensaje en su cuenta de Truth Social y afirmó que las mujeres ahora están “más estresadas y deprimidas”, menos saludables, más pobres y menos seguras que hace cuatro años. “Yo arreglaré todo eso, mujeres, yo arreglaré todo eso. Y, por fin, esta pesadilla nacional que estamos atravesando habrá terminado. Las mujeres serán felices…ya ​​no pensarás en el aborto”.

Trump sugirió que apoya “PODEROSAS EXCEPCIONES” para la violación y el incesto, a pesar de que no tiene influencia sobre las leyes de aborto a nivel estatal y se ha negado a aclarar su posición sobre la implementación de una política de aborto de cualquier tipo a nivel nacional.

Trump reads his bizarre Truth Social rant: So let's talk about our great women. Women have gone through a lot. Women are poorer than they were four years ago. Are less healthy than they were four years ago … You will no longer be thinking about abortion pic.twitter.com/4oryV835Lb

— Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2024