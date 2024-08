Trump dice que Kamala Harris es una “mujer hermosa”

Aunque no lo creas, Donald Trump dijo que la vicepresidenta Kamala Harris es una “mujer hermosa”. Este comentario se dio durante una entrevista con Elon Musk, en vivo por X, antes conocido como Twitter.

El lunes 12 de agosto, el candidato presidencial republicano, de 78 años, participó en una entrevista virtual con Elon Musk, de 53 años, en X Spaces. Durante la entrevista, Trump se expresó de Harris, de 59 años, como una persona “terrible”, antes de cambiar de tema para centrarse en el arte utilizado en la nueva portada de la revista Time. Harris protagoniza la portada de la conocida revista Time. “Parece la actriz más bella que jamás haya existido. En realidad, se parece mucho a la gran primera dama, Melania. No se parece a Kamala”, dijo Trump mientras admiraba la portada de Time. “Pero por supuesto, ella [Harris] es una mujer hermosa, así que lo dejaremos así, ¿verdad?”.

Se refería a una ilustración de Harris en la portada de la revista Time de esta semana, a la que llamó un “viaje gratis” publicitario. Pero los comentarios, de los que Musk se alejó rápidamente, encajan perfectamente en un manual familiar para el expresidente.

Donald Trump mentions this Time magazine cover, says Kamala Harris looks like an actress in the illustration and then says she looks like … his wife, Melania Trump. ??? pic.twitter.com/WMAisSLwqT

— Christopher Cadelago (@ccadelago) August 13, 2024