Trump insiste en fraude electoral y Twitter lo marca como engañoso: ¿Qué dijo?

Ha pasado ya más de un mes desde que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las que Joe Biden resultó ganador con 306 votos electorales contra 232 de Trump, según datos recolectados por AP basados en los conteos de todos los estados del país, y el actual presidente sigue negándose a aceptar su derrota y continúa esparciendo sus rumores de fraude.

Y en un hecho que parece haber tocado cualquier límite y que algunos cibernautas entendieron como el deseo de Trump de que los jueces que nombró en el máximo tribunal del país se inclinaran a sus pretenciones, este martes el mandatario colgó en su Twitter un mensaje que ha causado ampolla.

A través de su red social, Trump volvió a insistir en que detrás del triunfo de Biden hubo fraude y compartió una imagen en la que se aprecia a la recién elegida jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barret con una luz incandecente en los ojos, al estilo la Guerra de las Galaxias, con poderes mágicos.

They got caught because we were leading by so much more than they ever thought possible. Late night ballot “dumps” went crazy! https://t.co/gPpVWUUs91

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020