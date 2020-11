Trump insiste en juego sucio sobre conteo de votos: ¿Qué pruebas tiene?

El miércoles por la mañana, Donald Trump sugirió un juego sucio en el trabajo en el recuento de votos de las elecciones presidenciales, a pesar de no tener pruebas de tal acusación. La acusación llegó en forma de un tweet, unas horas después de que varios estados indecisos (incluidos Wisconsin y Michigan) se inclinaran a favor de Joe Biden.

“Anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados y controlados por los demócratas”, dijo Trump en su Twitter. “Luego, uno por uno, empezaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los votos de vertedero sorpresa. MUY EXTRAÑO, ¡y los ‘encuestadores’ lo entendieron completamente e históricamente mal!”.

Trump continuó incitando al miedo y la desconfianza sobre la validez de las elecciones, y agregó en un tweet posterior: “¿Cómo es que cada vez que cuentan las boletas sorpresa de vertedero por correo son tan devastadoras en su porcentaje y poder de destrucción?”.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Quizás se esté preguntando, ¿qué quiere decir Trump con “papeletas de votación sorpresa”?

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

La respuesta simple es que no ha habido informes de “votos sorpresa”. No ha habido “sorpresa” en el conteo continuo de votos durante la noche. Más bien, los votos se han contado lentamente en muchos de estos estados indecisos, y las boletas por correo se cuentan después de las boletas del día de las elecciones. Dado que los votos por correo estaban compuestos principalmente por votantes demócratas, se esperaba que Biden recuperara una posición competitiva, una vez que se procesaran esas boletas.

Esto es lo que necesita saber:

Trump reclamó falsamente la victoria en las elecciones el miércoles por la mañana

Alrededor de la una de la madrugada del miércoles, Trump afirmó falsamente que ganó las elecciones. A los partidarios en el Salón Este de la Casa Blanca, Trump les dijo: “Ganaremos esto y, en lo que a mí respecta, ya lo hemos ganado”.

Trump también se dirigió a Twitter y escribió: “Estamos a lo GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas!”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Twitter ha censurado este Tweet. La plataforma ahora ofrece una advertencia a los espectadores antes de que vean el tweet de Trump: “Parte o todo el contenido compartido en este tweet está en disputa y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico”, aseguran.

Los comentarios de Trump generaron críticas incluso de los conservadores más acérrimos. El presentador de programas de entrevistas de derecha Ben Shapiro tuiteó: “No, Trump aún no ha ganado las elecciones, y es profundamente irresponsable de su parte decir que sí”.

Well at least @MSNBC cut him off. Anyone watching @CNN or @FoxNews? Did they cut off this call to chaos? Holy fucking shit. — Patton Oswalt (@pattonoswalt) November 4, 2020

No hay pruebas de juego sucio durante el proceso de recuento de votos.

En las últimas 24 horas, a medida que los votos se han contabilizado lentamente, no ha habido informes verificados de ningún tipo de manipulación o juego sucio en estas boletas. Dicho esto, algunos de los márgenes de victoria para los estados indecisos podrían ocurrir dentro del ámbito de las reclamaciones de recuento. La campaña de Trump ya ha indicado que podrían solicitar un recuento en Wisconsin, lo que indicaba una ligera ventaja para Biden el miércoles por la mañana.

“Wisconsin, ese es territorio de recuento”, dijo el miércoles un portavoz de la campaña de Trump, según la reportera de Politico Gabby Orr.



En cuanto a la campaña de Biden, el equipo siempre ha mostrado confianza en el proceso y ha alentado a los estadounidenses a tener paciencia mientras se cuentan todos los votos.

“Wisconsin, that is recount territory,” Trump campaign says on 10am call. — Gabby Orr (@GabbyOrr_) November 4, 2020

En respuesta a la sugerencia de Trump de que podría llevar los resultados de las elecciones a la Corte Suprema, un portavoz de Biden dijo, a través de NPR: “Si el presidente cumple su amenaza de ir a la corte para tratar de evitar la tabulación adecuada de votos, tenemos equipos legales listos para desplegarse para resistir ese esfuerzo. Y prevalecerán”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.