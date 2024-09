Hackers enviaron información robada de Trump a Biden, según la FBI

Se dice que hackers iraníes enviaron información robada de la campaña de Donald Trump a personas asociadas con la campaña de Biden, según la FBI. No hay evidencia de que alguno de los destinatarios respondiera, dijeron los funcionarios, lo que impidió que la información pirateada saliera a la luz en los últimos meses de estas reñidas elecciones.

Los hackers enviaron correos electrónicos a finales de junio y a principios de julio a personas asociadas con la campaña de Biden antes de que la abandonara. Los correos electrónicos “contenían un extracto tomado de material privado robado de la campaña del expresidente Trump como texto en los correos electrónicos”, según un comunicado del gobierno de Estados Unidos, informa CNN.

A finales de julio, funcionarios del FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional dijeron que Teherán había iniciado una campaña que estaba trabajando para debilitar la candidatura de Trump, mientras que Rusia intentaba hacer lo contrario.

El mes pasado, fuentes dijeron a CBS News que el FBI estaba investigando si los piratas informáticos iraníes habían atacado a personas asociadas con las campañas de Trump y Biden-Harris.

En respuesta a la revelación, el portavoz de la campaña de Harris, Morgan Finkelstein, dijo a CBS News en un comunicado el miércoles por la noche que “no tenemos conocimiento de que se haya enviado ningún material directamente a la campaña”, y agregó que “algunas personas fueron atacadas en sus correos electrónicos personales con lo que parecía un intento de spam o phishing.”

Por otro lado, la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo a CBS News en un comunicado que “esta es una prueba más de que los iraníes están interfiriendo activamente en las elecciones para ayudar a Kamala Harris y Joe Biden porque saben que el presidente Trump restablecerá sus duras sanciones y se opondrá a su reinado de terror. ”

La campaña de Trump reveló el 10 de agosto que había sido pirateada y dijo que actores iraníes habían robado y distribuido documentos internos confidenciales. Al menos tres medios de comunicación (Político, The New York Times y The Washington Post) filtraron material confidencial desde dentro de la campaña de Trump. Hasta ahora, cada uno se ha negado a revelar ningún detalle sobre lo que recibió.

Politico informó que comenzó a recibir correos electrónicos el 22 de julio desde una cuenta anónima. La fuente, una cuenta de correo electrónico de AOL identificada sólo como “Robert”, pasó lo que parecía ser un expediente de investigación que aparentemente la campaña había realizado sobre el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador de Ohio JD Vance. El documento estaba fechado el 23 de febrero, casi cinco meses antes de que Trump eligiera a Vance como su compañero de fórmula.

Un portavoz permanente de Irán ante la ONU dijo a CBS News en un comunicado el miércoles que las “acusaciones” del FBI eran “fundamentalmente infundadas y totalmente inadmisibles”. Y agregó: “Habiendo anunciado inequívoca y repetidamente que Irán no tiene ningún motivo ni intención de interferir en las elecciones estadounidenses y, por lo tanto, repudia categóricamente tales acusaciones”, se lee en el comunicado. “Si el gobierno de Estados Unidos busca genuinamente la verdad, le corresponde proporcionar formal y transparentemente sus pruebas fundamentadas, para recibir una respuesta correspondiente y precisa”.