Trump vs. Harris: ¿Cuáles son los estados que Trump lleva ventaja?

El expresidente Donald Trump ha conseguido una ventaja considerable en la carrera presidencial en dos estados importantes a un mes de las elecciones, según mostró una encuesta del New York Times este publicada el martes.

La encuesta, realizada por el New York Times y Siena College, encontró que Trump lidera en su estado natal de Florida por 13 puntos porcentuales sobre la vicepresidenta Harris. El expresidente también le lleva la delantera a Harris por 6 puntos porcentuales en Texas.

Esta encuesta podría mostrar que se podría estar borrando el entusiasmo de tener a Harris en la carrera presidencial.

Cabe mencionar que Florida se consideraba un estado de campo de batalla, pero Trump lo ganó en 2016 y 2020, y ha tenido una tendencia más republicana en los últimos años. Texas no ha optado por un candidato presidencial demócrata desde 1976. Pero muchos demócratas dicen que podría estar a punto de cambiar.

La misma encuesta mostró que Harris tenía una ventaja de 3 puntos porcentuales sobre Trump a nivel nacional.

El índice de encuestas de Hill/Decision Desk HQ (DDHQ) muestra que el candidato republicano tiene una ventaja de 2,8 puntos (49,7 por ciento frente al 46,9 por ciento de Harris) en el Estado del Sol. En Texas, Trump tiene una ventaja de casi 6 puntos, obteniendo un apoyo del 51,6 por ciento frente al 45,9 por ciento del vicepresidente.

