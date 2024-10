Trump vs. Harris: ¿Quién lidera las encuestas a un mes de las elecciones?

Una nueva encuesta publicada este 5 de octubre de 2024, exactamente a un mes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y realizada por el portal FiveThirtyEight, muestra a la vicepresidenta del país, Kamala Harris llevando la delantera sobre su contrincante, Donald Trump, para las elecciones del próximo 5 de noviembre de 2024.

De acuerdo con las encuestas, Kamala Harris supera a Donald Trump por una pequeña ventaja a nivel nacional, tras el sondeo de intención de voto de los americanos, de los cuales el 48,4% aseguraron que su deseo de voto es por Kamala Harris, contra el 45,9%., de quienes pretenden darle el voto de confianza al ex presidente Donald Trump.

Sin embargo este margen de error en las encuestas, todavía no arroja de manera correcta quien podría ser el próximo presidente del país, debido a que la verdadera batalla se decidirá en los estados clave.

El encuestador republicano, Whit Ayres dijo en declaraciones citadas por la BBC que: “La campaña para la elección presidencial está empatada a nivel nacional. Las encuestas son muy buenas para darnos una idea del panorama general, pero no son lo suficientemente precisas como para distinguir uno o dos puntos en todo un país”.

De igual manera, hay que tener en cuenta que las elecciones del país se definen gracias a los votos del colegio electoral, el cual consta de 538. En este sentido, el candidato a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, necesitará unos 270 votos o más. Debido a esto, según The New York Times, hasta el momento, Kamala Harris lleva 226 votos electorales, contra 219 del ex presidente Donald Trump.

Los estados que la vicepresidente tiene asegurador, según Mundo Deportivo son:

• Colorado (10 votos electorales)

• Illinois (19)

• Nueva Jersey (14)

• Nueva York (28)

• Oregón (8)

• Maine (Distrito 1) (1)

• Maine (2) (2)

• Minnesota (10)

• Nuevo México (5)

• Virginia (13)

Y los de Donald Trump son:

• Florida (30 votos electorales)

• Ohio (17)

• Texas (40)

• Maine (Distrito 2) (1)

• Alaska (3)

• Iowa (6)

• Kansas (6)

• Missouri (10)

• Montana (4)

• Carolina del Sur (9)

Con esto, quedan en juego los estados clave de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

De igual manera, cade decir que a un mes de las elecciones, Donald Trump pasó el viernes 4 de octubre en el estado de Georgia, fuertemente golpeado por el huracán Helene, y estará este sábado 5 de octubre, en Pensilvania, lugar donde justamente sufrió un atentado el pasado 13 de julio.

En cuanto a Kamala Harris, la vicepresidenta viajó hasta Michigan el viernes 4 de octubre, y para el día 5 de octubre estará en Carolina del Norte.

