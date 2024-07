¿Trump fue alcanzado por una bala o fragmento de bala?

Después de dos semanas del atentado contra Donald Trump, la FBI confirmó este viernes 26 de julio que efectivamente fue una bala la que impactó en la oreja del expresidente. El anuncio se hizo para aclarar las versiones contradictorias que hizo Christopher Wray sobre la causa de las heridas de Trump después del atentado en Pensilvania. “Lo que alcanzó al expresidente Trump en la oreja fue una bala, entera o fragmentada en pedazos más pequeños, disparada desde el rifle del sujeto fallecido”, dijo la FBI en un comunicado.

“Supongo que esa es la mejor disculpa que recibiremos del Director Wray, ¡pero es totalmente aceptada!” Trump escribió en Truth Social.

La nueva declaración del FBI es la más fuerte que los comentarios ambiguos que hizo el director Christopher Wray a principios de la semana creando dudas sobre si Trump realmente había sido alcanzado por una bala.

Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el director del FBI, Christopher Wray, han dicho públicamente anteriormente que no estaba claro si Trump fue alcanzado por una bala o por metralla, que es una pieza fragmentada de munición. Otros funcionarios cuestionaron si Trump había sido alcanzado por una bala, o si fue alcanzado por un trozo de vidrio o incluso herido al caer.

Como dije, creo que con respecto al expresidente Trump, hay dudas sobre si fue una bala o metralla lo que golpeó su oreja”, testificó Wray ante el Congreso a principios de esta semana.

El comentario de Wray provocó la furia de Trump y sus aliados, y la misma vez avivando teorías de conspiración por la falta de información tras el ataque del 13 de julio.

Trump escribió en Truth Social: “El director del FBI, Christopher Wray, dijo ayer al Congreso que no estaba seguro de si fui alcanzado por metralla, vidrio o una bala (¡el FBI ni siquiera lo comprobó!), pero sí estaba seguro de que el corrupto Joe Biden transcurrió física y cognitivamente “sin incidentes”. …No, lamentablemente fue una bala la que me dio en la oreja y la golpeó fuerte. No había cristales, no había metralla. El hospital lo llamó “herida de bala en la oreja”, y eso es lo que era. ¡No es de extrañar que el una vez famoso FBI haya perdido la confianza de Estados Unidos!”.

La agencia busca entrevistar a Trump en su investigación del intento de asesinato para obtener una declaración de la víctima, una parte estándar de la investigación porque es una víctima de un crimen, según un funcionario estadounidense.

Los investigadores continúan examinando fragmentos de bala y otras pruebas del ataque, pero la agencia dejó en claro que siempre ha considerado el tiroteo como un intento de asesinato al expresidente. “Desde el día del ataque, la FBI ha sido consistente y claro en que el tiroteo fue un intento de asesinato contra el expresidente Trump”. dijo la agencia en un comunicado.