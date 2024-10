Trump escucha música por 30 minutos en lugar de responder preguntas en mitin

“Trump no está bien” [#TrumpisNotWell], es la frase que está trendy este martes 15 de octubre. Resulta que la noche del lunes muchos quedaron preocupados con el comportamiento de Trump durante un evento en Pensilvania.

Trump estuvo en Oaks, Pensilvania, estuvo en un evento para hablar tanto de sus posiciones políticas como de las de su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris. Pero la noche rápidamente tomó un giro extraño después de que dos asistentes al mitin sufrieran problemas médicos.

En lugar de continuar después de que los paramédicos ayudaron a las dos personas, Trump ordenó a su personal que simplemente tocará música de una lista de canciones que él mismo seleccionó personalmente y que a menudo las escucha durante las cenas en Mar-a-Lago.

“¿Quién diablos quiere escuchar preguntas?” Trump dijo en el evento, donde el objetivo era responder preguntas de la audiencia. “¿Bien?”.

Seriously, #TrumpIsNotWell, and this is sad to watch at this point. pic.twitter.com/px2GxESkkn

— Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) October 15, 2024