¿Puede todavía Trump ganar las elecciones?: ¿Vicepresidente Pence puede cambiar los resultados?

Parece haber cierta confusión, incluso con el presidente Donald Trump, sobre los poderes que tiene el vicepresidente Mike Pence en la certificación del colegio electoral en la sesión conjunta del Congreso de este miércoles. Mucha gente se pregunta si Pence puede rechazar los resultados de los comicios y si puede cambiar las elecciones.

Sin embargo, cabe aclarar que los poderes del vicepresidente son limitados. Él está allí para presidir la sesión, no para participar activamente. Su papel en el proceso de certificación se detalla en la Ley de Conteo Electoral de 1887.

Esto es lo que necesita saber:

Los poderes del vicepresidente están limitados por la Ley de conteo electoral de 1887, promulgada después de una intervención en las votaciones electorales en la elección de James Buchanan.

Pence, como vicepresidente y presidente del Senado, recibe algunos poderes limitados durante la reunión del Congreso para certificar los votos electorales. Pero esos poderes no llegan a anular las elecciones o rechazar a los electores, que según Trump, sin pruebas presentadas, fueron votantes de manera fraudulenta.

La Ley de Conteo Electoral de 1887 fue promulgada debido a la intervención de un presidente del Senado anterior en el conteo electoral. Después de la victoria de James Buchanan en 1857, el presidente del Senado rechazó una objeción contra los electores de Wisconsin porque su proceso de certificación se había retrasado debido a una tormenta de nieve en 1856, según The Washington Post.

“Uno de los puntos de la Ley de Conteo Electoral es restringir al vicepresidente, dado este episodio anterior y dejar en claro que él preside, (pero) no un decisor”, dijo el ex presidente de la Comisión Federal Electoral, Trevor Potter, y presidente del Campaign Legal Center, en una entrevista con NBC News.

La ley dice que el presidente del Senado, Pence, presidirá la reunión. Su función es abrir los votos electorales certificados y entregarlos a los escrutadores designados en orden alfabético por estado. Los escrutadores leen los votos y hacen una lista de ellos, luego se los presentan a Pence. Pence pide cualquier objeción y, si se hace alguna, la Cámara y el Senado se reúnen por separado para discutir la objeción. Una vez que toman una decisión, Pence anuncia esa decisión.

Una objeción solo puede sostenerse con el voto mayoritario de ambas cámaras del Congreso

Un miembro del Congreso puede hacer una objeción por cualquier motivo, pero su objeción debe ser presentada por escrito tanto por un miembro de la Cámara como por un miembro del Senado. Luego, la Cámara y el Senado entran en reuniones para discutir la objeción. Ambas cámaras deben aceptar la objeción por mayoría de votos para que la objeción sea sostenida. De lo contrario, el voto electoral original se mantiene, dice la Ley de Conteo Electoral de 1887.

Potter fue coautor de un artículo de opinión publicado en el New York Times, titulado “Se supone que el colegio electoral no funciona de esta manera”.

Él y el profesor Charles Fried de Harvard_Law School, quien se desempeñó como procurador general del presidente Ronald Reagan, escribieron sobre las objeciones esperadas a los votos electorales de Biden en estados clave.

“Esto, en teoría, podría resultar en un punto muerto que podría romperse con la votación de la Cámara -con un voto por cada delegación estatal- para presidente, resultando en la elección de Donald Trump para un segundo mandato después de perder tanto en el voto popular como el Colegio Electoral. El hecho de que los demócratas tengan la mayoría en la Cámara hace que este resultado sea poco probable, por supuesto, pero es una táctica viable para futuras elecciones”, decía el artículo.

