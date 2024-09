Trump culpa la “retórica” de Biden y Harris tras sufrir otro atentado

Tras sufrir un segundo atentado, Trump culpa a la “retórica” del presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Ya que dice que es lo que está provocando que le “disparen”, tras el segundo intento de asesinato en su contra desde julio, reporta Fox News Digital.

Trump habló exclusivamente con Fox News Digital este lunes 16 de septiembre por la mañana, apenas un día después de que lo sacaron corriendo del campo de golf de Trump International en West Palm Beach, Florida, después de que el Servicio Secreto descubriera a un hombre armado entre los arbustos.

Trump dijo que “Él [pistolero] creyó en la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia”. Y agregó: “Su retórica está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a salvar al país, y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera”.

Trump señaló los comentarios anteriores de Biden y Harris que calificaban a Trump de “amenaza a la democracia”, mientras les decía a los estadounidenses que son líderes de “unidad…Son todo lo contrario…Estas son personas que quieren destruir nuestro país…”Se le llama enemigo interno. Ellos son la verdadera amenaza”.

ANOTHER TYPICAL DERANGED LEFTY DAMNOCRAT THAT LISTENED TO THE VILE RHETORIC FROM ALL #DEMOCRAT'S

Trump assassination attempt suspect laughs, smiles during first court appearance in Florida https://t.co/hM5A7qwOdm #FoxNews

