[Encuesta]: ¿Quién ganó el debate entre Trump y Biden?: Videos

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden fue argumentativo, pero también se centró en cuestiones sustanciales como la Corte Suprema de Estados Unidos, el aborto, la raza y la atención médica.

El moderador, Chris Wallace, advirtió repetidamente a los candidatos que dejaran de hablar e interrumpirse entre sí, acusando al presidente Donald Trump de interrumpir más.

“Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido”, dijo en un momento el exvicepresidente Joe Biden. También llamó payaso al presidente Donald Trump, dos veces, y le dijo que se callara. Trump acusó a Biden de no ser inteligente, querer cerrar y destruir el país y no hacer nada en 40 años de carrera política.

Joe Biden: “No tengo nada contra la jueza Barrett, pero no es justa su nominación”Video oficial de Noticias Telemundo. El candidato demócrata dijo que la nominación de la jueza a la Corte Suprema pone en riesgo el Obamacare ya que ella piensa que la ley de cuidados no es constitucional. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los hispanos de… 2020-09-30T02:07:24Z

Trump dijo que creía en la “ley y el orden”, pero Biden no. Biden dijo que había “injusticia sistémica en este país” y los candidatos intercambiaron comentarios sobre quién sería mejor para la comunidad negra.

¿Quién crees que ganó el debate? Vota en nuestra encuesta:

“La gran mayoría de los agentes de policía son hombres y mujeres buenos y decentes”, dijo Biden, y agregó que había algunas “manzanas podridas”. También dijo de Trump: “Él es el racista“.

Biden calls Trump a "CLOWN" during first presidential debateMoments ago, Joe Biden calls President Trump a "clown" during first presidential debate in Cleveland, Ohio. 2020-09-30T01:27:31Z

Los candidatos también atacaron a sus familias, y Trump planteó preguntas sobre el trabajo de Hunter Biden, hijo del demócrata.

“Me opongo totalmente a retirar fondos a la policía local”, dijo Biden. Trump desafió a Biden a nombrar un grupo de aplicación de la ley que haya apoyado a Biden. Biden no respondió la pregunta.

Trump insiste en que pagó millones de dólares en impuestos sobre la renta | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Respecto a las recientes revelaciones hechas por The New York Times, que indican que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos en 2016 y 2017, el presidente aseguró que ha pagado millones de dólares por año. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de… 2020-09-30T03:01:53Z

Trump trató de hacer que el debate sobre la Corte Suprema fuera un tema de ley, y Biden trató de hacer el debate sobre la atención médica en los primeros momentos. “Creo que estoy debatiendo contigo, no con él, pero no me sorprende”, le dijo Trump al moderador Chris Wallace en un momento.

El debate fue rebelde, acalorado y los candidatos se interrumpieron repetidamente.

“Este hombre no sabe de qué está hablando”, dijo Biden de Trump. En otro punto, llamó a Trump un “payaso”. Biden dijo: “Sigue hablando, hombre”. Biden también dijo: “¿Quieres callarte hombre?” Biden dijo que Trump pagó menos impuestos que un maestro de escuela.

Trump elogió desde el principio a Amy Coney Barrett, su nominada a la Corte Suprema, y ​​afirmó que los demócratas harían lo mismo al nominar a un juez antes de las elecciones si pudieran. Dijo que Biden iría a la “medicina socialista”.

Estas son las claves del debate entre Trump y Biden | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Tres de cada cuatro electores planean ver el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Sin embargo, el 87% de los votantes ya decidió por quién votará en las próximas elecciones. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los hispanos… 2020-09-30T00:44:37Z

Biden negó este punto. “Propuse que expandiéramos el Obamacare y lo aumentáramos”, dijo Biden.

“Tu partido quiere ir a la medicina socialista y la atención médica socialista, y te van a dominar, Joe”, dijo Trump.

“Soy el Partido Demócrata en este momento”, replicó Biden.

“No según Harris”, dijo Trump.

“Has estado interrumpiendo más”, le dijo el moderador Wallace a Trump.

Wallace sacó a relucir los disturbios en las ciudades. “La violencia ha sido procesada”, dijo Biden. Biden pidió al gobierno federal que se mantenga al margen. Wallace le preguntó a Trump si condenaría a los supremacistas blancos, pero el presidente no lo hizo.

Con Trump, somos “más débiles, más enfermos, más pobres. más dividido y más violentos”, dijo Biden, llamando a Trump “el cachorro de Putin”.

Biden dijo que Trump ha usado “todo como un silbato de perro para tratar de generar odio y división racista”.

Dijo sobre Trump y los afroamericanos: “Lo que hizo ha sido desastroso para la comunidad afroamericana”.

Biden llamó a los afroamericanos “súper depredadores” en el proyecto de ley contra el crimen de 1994, dijo Trump. “Voy a dejar que la gente salga de la cárcel ahora. Has tratado a la comunidad negra tan mal como a cualquiera en este país… Estoy mejor que cualquier republicano en mucho tiempo. Viste lo que hicieron. Los llamaste superdepredadores y los llamaste mucho peor que eso”.

Biden dijo que 200.000 personas han “muerto bajo su supervisión”. Trump dijo que la gente murió en el ejército porque no se les proporcionó la atención médica adecuada.

Biden dijo que el presidente se oponía a la decisión Roe v. Wade (que permite el aborto como un derecho). “Eso también está en juego en este momento”, dijo Biden, diciendo que el aborto estaba en la boleta electoral “en los tribunales”.

“No está en la boleta”, dijo Trump. “No conoces la opinión (de Coney Barrett) sobre Roe v. Wade”.

Biden dijo que Coney Barrett había escrito que la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio no era constitucional.

Tyler Pager, un reportero de Bloomberg, dijo: “Una observación desde el interior de la sala de debate: todos en el lado de la sala de Biden llevan una máscara. Más de la mitad del lado de Trump, incluidos sus cuatro hijos, no usan máscaras. Según la Clínica Cleveland, es un requisito que todos los huéspedes usen máscaras”.

Biden: Do you have any idea what this clown is doing?

Trump: Obamacare is no good. #Debates2020 pic.twitter.com/bjjVTO2AJO — Gary Detman (@GaryDetmanNews) September 30, 2020

Trump dijo que hubo “odio” durante la administración Obama-Biden, y mencionó a Ferguson, Missouri. Biden llamó a eso “absolutamente ridículo”.



“¿Estás a favor de la ley y el orden?” Preguntó Trump. “Ley y orden con justicia donde la gente sea tratada de manera justa”, dijo Biden, y dijo que los delitos violentos habían disminuido durante la administración Obama.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com