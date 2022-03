¿Quién es Trishia Meadows, la maestra atacada por estudiante de 5 años?

Trishia Meadows fue identificada como la maestra de Florida que fue atacada por un estudiante de 5 años.

Daily Mail nombró a la maestra como Trishia Meadows.

Otros sitios nuevos dieron erróneamente su nombre como Trisha Meadows, pero su página de Facebook confirma que se escribe Trishia. El directorio de la escuela también da su nombre como Trishia Meadows, no Trisha Meadows, y enumera su título como “profesora intensiva de preescolar”. Los registros en línea muestran que tiene 43 años.

Esto es lo que necesita saber:

1. La maestra fue encontrado ‘claramente muy débil y aturdida’ y no respondía a los auxilios

El informe del incidente FIBRS, obtenido por Daily Mail y revisado por Heavy, dice que la policía respondió a la escuela primaria Pine Lakes con respecto a la maestra que aconsejó en la radio de la escuela que necesitaba apoyo.

El incidente ocurrió el 2 de marzo de 2022 a las 11:36 a.m.

Cuando el oficial respondió, encontró a la maestra sentada en el suelo contra la pared del lado norte del aula de clases “pareciendo estar desmayada”, dice el informe.

Estaba “claramente débil y aturdida”.

Luego comenzó a toser y a tener arcadas secas, por lo que el oficial la acostó de lado y le mantuvo la cabeza erguida para mantener un flujo de aire abierto y evitar una posible asfixia. El oficial pidió que el rescate “responda a la referencia de la escuela sobre la lesión”.

El oficial preguntó si la maestra podía “escucharme o sentirme tocar su brazo a lo que no obtuve respuesta”.

Continuó parpadeando y respirando con regularidad, pero no “respondió vocalmente para mostrar signos de respuesta”.

El rescatista la llevó al hospital.

El informe policial dijo que el ataque ocurrió después de que dos estudiantes, de 4 y 5 años, comenzaron a tirar cosas alrededor del salón de clases “y a los maestros, además de voltear las sillas”.

Un subdirector y un monitor escolar respondieron. Estaban tratando de contener a un estudiante y lo llevaron a una sala de enfriamiento. Mientras trataba con esa estudiante, el personal escuchó a la maestra aconsejar por radio que necesitaba apoyo.

Según CBS Local, “En un momento, el niño de 5 años se estrelló contra Meadows y se cayó y se golpeó la cabeza”.

Heavy se ha comunicado con el Departamento de Policía de Pembroke Pines para obtener más detalles.

La policía lanzó la llamada al 911. “Esta maestra recibió un golpe en la cabeza y está vomitando justo después”, dijo una mujer que llamó al 911, según WSVN.

“¿Cómo fue golpeada en la cabeza? ¿Qué pasó, señora? dijo el despachador.

“Era la maestra… Fue agredida por un estudiante”, respondió la persona que llamó.

La presidenta de BTU, Anna Fusco, le dijo a CBS Local que el niño golpeó y arañó a la maestra.

“Físicamente, ella está en una posición extrema, social y físicamente. Es madre soltera de una niña de 2 años”, dijo Fusco a la televisora.

Agregó que el mismo niño atacó a la maestra antes.

“Todo el mundo está diciendo cómo pudo pasar esto. Sucede y no debería haber vuelto a suceder. El distrito escolar tiene la culpa”, dijo Fusco a la estación.

En Facebook, Meadows dice que vive en Miramar, Florida, y es de Hollywood, Florida. Llenó sus páginas de fotos que la mostraban con una niña pequeña.

CBS Miami informó que, según el presidente del sindicato de maestros, el niño provocó la caída de una estantería y golpeó a la maestra.

Su padre le dijo a la estación que ella estaba “bien” y que era un signo de interrogación si necesitaría una cirugía.

Un colega la describió a CBS Miami como una “dulce maestra” que trabaja en educación especial.

5. Meadows ha trabajado en educación durante más de una década

La revista People informó que Meadows ha sido maestra de niños con necesidades especiales durante 13 años.

La policía le dijo a People que no se han realizado ni presentado cargos debido a la corta edad del estudiante. El maestro necesitaba ser intubado en el hospital, pero ya fue dado de alta, según People.

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward le dijeron a People: “La seguridad de nuestros maestros, personal y estudiantes son siempre las principales prioridades del Distrito”.

