Maltrato infantil en Florida: Arrestan a pareja que encerró a su hijo adoptivo en un garaje

Tracy y Timothy Ferriter son una pareja de Florida acusada de encerrar repetidamente a su hijo adolescente en lo que un testigo describió como una habitación “muy extraña” en el garaje de la familia.

Se presentó una declaración jurada de causa probable en los tribunales del condado de Palm Beach en Florida. Acusa al padre y a la madre de enjaular ilegalmente a un niño. Están acusados de abuso infantil agravado y encarcelamiento ilegal, según los registros judiciales.

Se obtuvieron miles de videos que lo mostraban encerrado repetidamente dentro de su habitación todos los días, dice la declaración jurada. En la corte, su abogado defensor argumentó que el niño podría haber tenido “un trastorno de apego con sus padres”, según WPTV. Fueron liberados con $50,000 dólares y no pueden tener contacto con sus cuatro hijos, según la estación de televisión.

Esto es lo que necesita saber:

La declaración jurada de causa probable de Timothy Dunne Ferriter alega lo siguiente:

El domingo 30 de enero de 2022, un oficial del Departamento de Policía de Júpiter estaba de guardia cuando se le notificó que respondiera a la investigación de una persona desaparecida.

A fines de diciembre de 2021, un oficial respondió a una llamada del servicio policial. El denunciante, identificado únicamente como Jack, informó que fue contactado por una persona cuyo nombre fue borrado para construir una oficina en el garaje de la residencia en Júpiter, Florida.

Informó que aceptó el trabajo, pero después de recibir las instrucciones para la construcción “comenzó a pensar que era muy extraño”.

Informó que la habitación “fue construida como un espacio de 8 pies por 8 pies en el garaje con su propio techo y puerta. Jack también informó que la puerta tenía un pestillo y una perilla solo en el exterior, sin perilla en el interior, por lo que si alguien estaba dentro de la oficina, no podría salir a menos que alguien le abriera la puerta desde el exterior.

Dijo que recibió instrucciones de construir el espacio “con electricidad e instalar una unidad de aire acondicionado en la ventana, así como una cámara en el techo” y le dieron dos días para completar el proyecto. Los oficiales se enteraron de que una víctima conocida como AM, de 14 años, estaba desaparecida y se había escapado de su casa en varias ocasiones. Se le dijo a la policía que tenía “varios trastornos de conducta y se le informó que tuvo problemas en la escuela el día anterior”, por lo que se creía que se escapó. No estuvo presente en su última clase.

Los agentes acudieron al domicilio de Ferriter para comprobar si el chico había vuelto a casa con resultado negativo.

El 30 de enero de 2022, los agentes volvieron a la residencia Ferriter para ver si había regresado a su casa. La madre no quería que nadie entrara a la residencia. Nadie respondió a un golpe.

The Florida teen was in the care of his adopted parents, Tracy and Timothy Ferriter, who are both now charged with aggravated child abuse. https://t.co/SnNV8GegAE

Los oficiales se enteraron de que había una “estructura” que la familia había construido para la víctima en el garaje, dice la declaración jurada.

Continúa,

Los oficiales observaron la estructura que era una pequeña habitación con una puerta blanca. La puerta tenía un picaporte y un cerrojo, ambos con cerradura desde el exterior. Había un interruptor de luz. Dentro de la habitación había un pequeño somier y encima un colchón con una sábana gris y una almohada.

Había libros escolares con un escritorio y una silla plegable y había una cámara.

No había pintura en las paredes y parecían paneles de yeso desnudos. El suelo era el suelo de un garaje desnudo, con parte de una alfombra interior exterior cubriéndolo.

A los oficiales se les dijo que la habitación se construyó como oficina y se usó como almacenamiento. También se describió como un espacio utilizado por todos los niños. Luego se dijo que el espacio a veces se usaba con un nombre que estaba tachado.

Los oficiales fueron a las Escuelas Intermedias Independientes. Los miembros del personal dijeron que la víctima no había regresado. Sin embargo, los oficiales ubican al niño corriendo cerca del frente del campus, dice la declaración jurada.

Alega:

La víctima le dijo a la policía que en una mañana típica lo despiertan porque su puerta está cerrada. Le dicen que vaya al baño y luego regrese a su habitación. La puerta estaba cerrada con llave y, por lo general, las luces estaban apagadas. Después de dejar a sus otros hermanos en la escuela, le darían el desayuno, un plátano y un trozo de pan y mantequilla de maní. Cuando terminaba de comer, iba a la escuela.

Después de la escuela, volvía a la habitación. Dijo que era de 8 X 8 y que tenía un picaporte con llave y un cerrojo que se bloqueaba desde el exterior. Él estaría encerrado allí y tenía que quedarse en su habitación. Dijo que estaba allí mucho.

Dijo que no jugaba con amigos o familiares y que estaría leyendo libros en su habitación y que no se le permitía ir a ningún otro lugar de la casa. Dijo que se escapó porque “siento que nadie me ama”.

No se sentía seguro porque una persona cuyo nombre fue borrado supuestamente se vuelve “realmente agresivo” con él. Dijo cuando se le preguntó cómo su padre se vuelve agresivo, que fue golpeado contra una pared por el cuello y golpeado en la cara con la mano abierta, sostiene la declaración jurada.

El niño describió blasfemias e ira y que le escupieron en la cara. Fue azotado con un cinturón.

Lo más largo que podía recordar haber estado encerrado dentro de la habitación fue de 6 a 18 horas. Le proporcionaron un balde para ir al baño y tuvo que tirarlo en el patio trasero. Come la mayoría de las comidas en su habitación, generalmente las sobras después de que come el resto de la familia.

Dijo que no quería volver con su familia. Suplicó que lo arrestaran, afirmando que preferiría estar en prisión que volver a casa y que tenía pensamientos suicidas.

Un hermano confirmó las acusaciones afirmando que la habitación del niño está en el garaje y que lo meten en su habitación cuando se está portando mal o tiene problemas y dijo que tiene muchos problemas, según la declaración jurada.

Dijo que quería hacer lo correcto. Recibió un castigo “extremadamente diferente” de sus hermanos.

Una vez, lo encerraron en su habitación después de que se descubriera que había robado chocolate y galletas de la cocina. Quitaron las cobijas de su colchón, lo levantaron y lo arrojaron contra la habitación.

Otra mujer le dijo a la policía que hay una habitación “espeluznante” en el garaje de la residencia anterior de Ferriter.

El dueño actual dijo que la habitación fue removida porque solo podía cerrarse con llave desde afuera y creía que la habitación estaba hecha para mantener a alguien adentro.

Ambos Ferriters llenaron sus páginas de Facebook con fotos de sus hijos, de vacaciones, en Navidad y saliendo a comer.

“Feliz Navidad de parte de The Ferriters”, decía la página de Facebook. En 2020, escribió: “Estoy muy orgullosa de estas chicas este fin de semana. Ganaron los 7 juegos y se llevaron a casa el campeonato. Es increíble ver lo duro que trabajaron todos para llegar allí. Gracias a todos nuestros entrenadores. ¡Vamos Tucson Heat!”

La página de Tracy Ferriter ahora se ha llenado de comentarios enojados.

Una biografía del sitio web de Tim Dunne Ferriter dice:

