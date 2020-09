Fallo judicial a favor del presidente Trump da vía libre a deportación de cientos de inmigrantes

El Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio provisional que cobija a todas aquellas personas migrantes de ciertos países, que viven y trabajan en los Estados Unidos de forma transitoria pero legal, este lunes sufrió un inesperado revés, cuando un tribunal de apelaciones del país falló a favor del presidente Donald Trump, para dar fin a este programa.

El TPS que se creó en 1990 con el fin de amparar la deportación a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos, desastres naturales, y situaciones “extraordinarias”, entre ellos Honduras, Nicaragua, Haití, Salvador, Guinea, Liberia, Nepal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Yemen Sudan y Sudan del Sur, concediéndoles un permiso de estadía transitoria en el país norteamericano, mientras que sus países de origen les garantizaba un retorno seguro.

Sin embargo, este lunes un fallo judicial de 2 votos a 1 de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU, concedió todas las facultades al presidente Donald Trump, para finiquitar este beneficio, poniendo en riesgo de deportación a unos 300 mil salvadoreños, cinco mil nicaragüenses, mil sudaneses y 58 mil haitianos, según registra la Agencia EFE. Este fallo de la Corte tuvo en cuenta el juicio del ejecutivo, al argumentar que estos países ya eran seguros para permitir que estos migrantes retornaran a sus respectivos países, y descartó que fuera una decisión del gobierno cargada con tintes de discriminación racial.

BREAKING: 9th Circuit has given the Trump administration a green light to proceed with deportation of about 300,000 El Salvadorans by ending the 'temporary protected status' they've had for up to 20 years. 2-1 ruling today. Doc: https://t.co/yWgM8EUb6M More to come

— Josh Gerstein (@joshgerstein) September 14, 2020