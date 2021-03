Tornado causó daños cerca a Birmingham [VIDEOS]

El tornado tocó tierra cerca de las regiones de Pelham, Alabama y Eagle Point cerca de Birmingham este jueves 25 de marzo. Los videos muestran al tornado sacando escombros y dejando varios daños a su paso.

El tornado tocó tierra en comunidades cercanas a Birmingham

El tornado tocó tierra cerca de Birmingham en regiones como Pelham y Eagle Point, informó Tuscaloosa News. Brandon Copic, director de ChaserWX.net, compartió este video en Twitter del tornado cuando arrojó varios escombros a su paso.

LARGE TORNADO ON THE GROUND FLINGING DEBRIS VIOLENT TORNADO @NWSBirmingham #ALwx pic.twitter.com/YPgRmgTog0 — Brandon Copic (@BrandonCopicWx) March 25, 2021

El video de arriba fue tomado cerca de Lake Purdy, Alabama, compartido por Copic.

Weather.com informó que las casas fueron destruidas por la tormenta y el radar indicó que pasó sobre un área poblada en algunos puntos. También se informó de arboles derribados y líneas eléctricas caídas. Incluía el área de los suburbios de Greystone y Eagle Point. Muchas escolares cancelaron clases debido al clima.

WTVM 13 compartió un video de un residente local de Pelham que mostraba escombros volando en el cielo mientras pasaba el tornado.

A resident from Pelham provided me this video that shows a tornado with debris passing over HWY 31 in Pelham pic.twitter.com/yWASTqHAFQ — Fred Davenport (@FredWVTM13) March 25, 2021

También en Twitter, Dino compartió este video de un amigo en Oak Mountain State Park. Puedes ver una gran tormenta circulando en el horizonte.

From a friend of mine on at Oak Mountain Stat Park. Don’t mess with these storms! Be safe and keep @1037theq @WBRCnews on for breaking updates #alwx @NWSBirmingham @NWStornado pic.twitter.com/iof6g5D6JN — Dino (@TweetsByDino) March 25, 2021

El siguiente video muestra el tornado en Pelham:

Esta foto muestra la tormenta mientras cruzaba Pell City Walmart:

NEW look at possibly tornadic storm as it crossed near the Pell City Walmart

Courtesy: Pam Newton pic.twitter.com/6068uY5WUi — Jonathan Hardison (@FOX6Hardison) March 25, 2021

El siguiente video, compartido por Matt Williams, fue tomado “en Griffin Park en Eagle Point cerca de Lee Branch y US-280”, informó WBRC.

This terrifying video was taken at Griffin Park at Eagle Point near Lee Branch and US-280. –> https://t.co/rfXDGIvRHe (Source: Matt Williams) pic.twitter.com/LNlh3fucvz — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) March 25, 2021

El siguiente video muestra a alguien conduciendo mientras pasaba la tormenta. Tenga en cuenta la advertencia de palabras antes del video.

SCARY perspective inside a likely tornado as it tore through Pelham

Source: Cesar LANGUAGE warning pic.twitter.com/wbThplVPcx — Jonathan Hardison (@FOX6Hardison) March 25, 2021

El siguiente video fue tomado de Pelham mientras un residente observaba pasar el tornado dentro de una tienda.

Otro video de un espectador en Leeds muestra cuando el tornado se avecina en el fondo de un vecindario.

Video from a viewer out of Leeds. –> https://t.co/lbFAd8XjtN (Source: Cody Woods) pic.twitter.com/ZMU7cyMCuQ — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) March 25, 2021

El tornado dejó daños significativos

3-25-2021 Pelham, Al Tornado damage, drone, tree on home, emergency responders***NOT FOR BROADCAST*** Contact Brett Adair with Live Storms Media to license. brett@livestormsmedia.com Tornado damage from the tornado warned storm that went through the South side of Birmingham, Al just a few minutes ago. Damage is in Helena and Pelham. Shots of tree on home and other damage from drone as wel as the storm… 2021-03-25T19:39:11Z

Los daños causados por la tormenta parecen ser bastantes en algunas áreas, con algunas casas destruidas y muchos árboles caídos. El video de arriba fue compartido en YouTube por Live Storms Media y Brett Adair.

El Departamento de Policía de Pelham compartió fotos y videos de los daños.

Crosscreek Damage pic.twitter.com/4ug7hjvs51 — Pelham Police Dept (@PelhamPoliceAL) March 25, 2021

Aquí hay un vistazo de más casas que resultaron damnificadas en Eagle Point.

More damage to houses in Eagle Point in Inverness. pic.twitter.com/6mHQX2VH2u — Russell Jones (@russellwbrc) March 25, 2021

El vecindario de Eagle Point en Inverness sufrió daños importantes.

Multiple agencies are working the Eagle Point neighborhood in Inverness. I’ve counted many houses with damage. pic.twitter.com/9SkfI5WtVu — Russell Jones (@russellwbrc) March 25, 2021

La policía de Pelham informó que solo se permitía el ingreso de tráfico local a las comunidades afectadas por el tornado.

TORNADO DAMAGE: ONLY LOCAL TRAFFIC is being allowed into communities damaged by the tornado. Please do not try to respond to these areas. — Pelham Police Dept (@PelhamPoliceAL) March 25, 2021

WBRC informó que la tormenta que produjo el tornado se había movido más de 100 millas y los informes de daños provenían de varios condados. Las inundaciones repentinas también fueron una preocupación por la tormenta y se aconsejó a los residentes que no viajaran debido al clima y los daños significativos. Se espera que la alerta de tornado en el área continúe hasta aproximadamente las 8:00 p.m. hora local, pero permanezca atento a los informes meteorológicos locales para obtener los detalles más actualizados.

WBRC también informó que el daño en partes del condado de Shelby fue significativo.

Para ver un mapa de los daños en la región, Tuscaloosa News proporciona un mapa al final de su historia aquí. El mapa también incluye advertencias de tornados locales, avistamientos de tornados, advertencias de inundaciones repentinas y tormentas severas, e informes de fuertes vientos y granizo.

