Tormenta tropical Delta se forma en el Caribe y podría impactar Estados Unidos

La depresión tropical número 26 de esta temporada se convirtió en la tormenta tropical Delta en la mañana de este lunes, con vientos sostenidos de 65 km/h de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes. Además, esta tormenta se formó el lunes en el Caribe al sur de Jamaica y lleva una trayectoria que amenaza el occidente de la isla de Cuba, la costa de Estados Unidos en el Golfo de México, como huracán.

La Tormenta Tropical #Delta en su camino al noroeste del caribe cuenta con condiciones conducentes para mejorar y ganar intensidad en los siguientes días. La cizalladura del viento reducirá gradualmente en su camino mientras que el calor oceánico se mantendrá óptimo. pic.twitter.com/E3NmiaFoqb — Tropical Weather Service (@TropicalWS) October 5, 2020

Se espera que, entre martes y miércoles de esta semana, la tormenta tenga un mayor fortalecimiento y se mueva aún más rápido hacia el noroeste, adentrándose en el Golfo de México, y se convierta en huracán el miércoles y golpee el Golfo de Estados Unidos durante el fin de semana.

Tropical Storm #Delta Advisory 4A: Delta Quickly Strengthening Over the Caribbean. Noaa Hurricane Hunter Aircraft En Route to the Storm. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, la tormenta podría extenderse hasta la frontera entre Texas y Luisiana. De igual manera, aunque su trayectoria es incierta, se prevé una marejada ciclónica peligrosa, con niveles de agua de hasta 1,5 m a lo largo de la costa de la Juventus y el oeste de Cuba, cuando el centro logre tocar tierra. “Existe el riesgo de oleaje peligroso, vientos y lluvias de riesgo a lo largo de la costa desde Luisiana hasta el Panhandle de Florida al oeste”, de acuerdo al NHC.

Tropical Storm #Delta has formed over the northwestern Caribbean Sea. Additional strengthening is likely and the system is expected to be at or near hurricane strength when it pass near or over western Cuba late Tuesday or early Wednesday. Latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/qBJJdAh6Ze — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020

Sigue la trayectoria proyectada de la tormenta tropical Delta proporcionada por Windy.com



También puede ver este vídeo de rastreadores en vivo. Aquí hay uno de Force Thirteen:

Tropical Storm Delta Intensifying – Live CoverageSubscribe and like the stream to support the channel and our live coverage! Also, be sure to watch our 24/7 automated stream with this link! https://www.youtube.com/watch?v=Cn07td78Y3o Tropical Storm Delta has been quickly strengthening since being designated this morning and is forecast to become a hurricane in the next 24 hours. Hurricane warnings are already in… 2020-10-05T18:48:10Z

La tormenta Gamma dejó perdidas a su paso

La tormenta tropical Gamma en su paso por México dejó una cifra de 10 personas fallecidas y 600.000 damnificados. Y de acuerdo a información del NHC este lunes, Gamma se encuentra justo al norte de la península de Yucatán y podría tocar tierra en su parte noreste el martes o miércoles. “Interacción con la tormenta tropical Gamma o sus remanentes, lo que podría resultar en un trote brusco hacia el oeste, después de lo cual podría ocurrir un giro brusco hacia el noroeste”, dijo el NHC.

Lo daños que está dejando la tormenta tropical Gamma a su paso por Yucatán. 😔 pic.twitter.com/DZcXqc0auD — MadreMIPserable (@MPserable) October 3, 2020