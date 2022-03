Murió Tom Parker: ¿Cómo murió el cantante de la banda “The Wanted”?

Tom Parker, miembro de la banda musical “The Wanted”, falleció a los 33 años de edad.

¿Cuál fue su causa de muerte? Según la revista People, su muerte se produjo dos años después de que le diagnosticaran “glioblastoma en etapa cuatro”. En términos sencillos, eso significa que tenía un tumor cerebral.

La esposa de Parker, Kelsey, confirmó su muerte en una publicación de Instagram durante el 30 de marzo de 2022.

Esto es lo que necesitas saber:

“Nuestros corazones están rotos”, escribió la esposa de Parker

En la publicación, Kelsey Parker escribió que Parker “falleció pacíficamente hoy”.

Aquí está su publicación completa:

Con el mayor pesar de nuestros corazones, confirmamos que Tom falleció en paz el día de hoy con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica. Estamos verdaderamente agradecidos por la efusión de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom siga brillando para sus hermosos hijos. Gracias a todos los que han apoyado en su cuidado durante todo el tiempo, él luchó hasta el final. Siempre estaré orgulloso de ti ❤️💫✨❤️

Él habló sobre el diagnóstico de su tumor cerebral a OK! Magazine, diciendo: “[Los médicos] corrieron la cortina alrededor de mi cama y dijeron: ‘Es un tumor cerebral. Todo lo que podía pensar era: ‘¡Maldito infierno!’. Estaba en estado de shock”. “Es un glioblastoma en etapa cuatro y han dicho que es terminal. Fue mucho con lo que lidiar solo. Todavía no lo he procesado”.

A Parker le sobrevive su esposa y sus dos hijos





Según People, Parker y su esposa “fueron padres de su hija Aurelia Rose, de 2 años y medio, y de su hijo Bodhi Thomas, de 17 meses”.

En 2021, Parker habló sobre su tumor cerebral en un documental en Reino Unido, según People, que lo citó diciendo: “¿Qué quiero del futuro? Más tiempo con mis hijos. Más tiempo con mi esposa. Más tiempo con la vida. Y siento que eso va a pasar. Tengo esa perspectiva positiva de la vida. Y creo que cuando tomas la fuerza y el coraje de las otras personas que te rodean, eso realmente ayuda”.

En 2020, BBC informó que el tumor cerebral de Parker era “inoperable”. Según la BBC, Parker se sorprendió por el diagnóstico y dijo: “Sabía que algo no estaba bien, pero nunca esperé que fuera esto”.

Según la BBC, Parker se hizo famoso como parte de The Wanted a principios de la década de 2010. La banda es conocida por las canciones “All Time Low” y “Glad You Came”. BBC informó que también realizó una gira con “Grease” y estuvo en Celebrity Masterchef.

Cuando fue diagnosticado, él mismo decidió decirles a sus fanáticos, OK! informó, citándolo diciendo, junto con su esposa:

“Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de escondernos y tratar de mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que pudiéramos exponer todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos a nuestra manera”, continuó. “Todos estamos absolutamente devastados, pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos tu tristeza, solo queremos amor y positivismo y juntos crearemos conciencia sobre esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una batalla dura, pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencer esto. Tom y Kelsey, besos y abrazos”.

