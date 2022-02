Todt Hill, el barrio de Nueva York donde fue asesinado el jefe de la mafia Frank Cali

Francesco Frank “Franky Boy” Cali, de la familia criminal Gambino, recibió un disparo mortal fuera de su casa en 2019. Además, Cali recibió un disparo mientras cenaba con su familia en Todt Hill. Según los informes, el jefe de la mafia tenía un estilo de vida de muy bajo perfil, en contraste con jefes como John Gotti, según la revista PEOPLE.

La revista también afirma que Cali tuvo pocos roces con la ley, a diferencia de otros nombres en la historia de la mafia. El New York Times y otros medios de comunicación informaron que el tiroteo de Cali tuvo lugar en Staten Island.

El barrio de Cali, Todt Hill, en Staten Island, sale a la luz como punto de estudio a raíz de su relato, por la historia y características de Todt Hill. Entonces, ¿qué pasó en Todt Hill?

Esto es lo que necesita saber:

1. Los investigadores sellaron la escena fuera de la casa de Frank Cali en Todt Hill

El New York Times informó que Cali residía en 25 Hilltop Terrace en la sección Todt Hill de Staten Island, antes de que un atacante le disparara y huyera de la escena en una camioneta azul. Esta dirección de Todt Hill, según los informes, está ubicada en un vecindario muy próspero de Staten Island.

2. El vecindario de Todt Hill en Staten Island es conocido por sus vínculos con la mafia





Play



Driving by Todt Hill in Staten Island,New York If you would like to support me in my Patreon page patreon.com/user?u=14745824 Thanks for watching!…please Subscribe to my channel 🙂 #NewYork #USA #Driving 2017-05-08T00:57:20Z

Todt Hill tiene algo de historia, ya que muchos miembros y jefes de la mafia han dejado sus huellas, en su mayoría en silencio en el vecindario durante décadas.

Según The New York Times, Paul Castellano, quien dirigió la familia criminal Gambino hasta 1985 cuando fue asesinado, tenía una mansión allí en Benedict Road.

Todt Hill también albergaba muchos otros nombres dentro de la mafia italiana, según The New York Times, incluido el reputado jefe de la mafia, Salvatore Gravano, conocido como Sammy the Bull, y cuya hija, Karen Gravano, protagonizó la exitosa serie Mob Wives.

3. Se usó una casa en Todt Hill para filmar El Padrino

Muchos pueden estar familiarizados con la película de mafiosos de Hollywood llamada El Padrino… famosa por las citas de Don Vito Corleone:

“Le haré una oferta que no podrá rechazar.”

“La venganza es un plato que se sirve frío.”

“Un amigo siempre debe subestimar tus virtudes y un enemigo sobrestimar tus defectos.”

Bueno, según los informes, una casa de estilo Tudor en Longfellow Avenue en Todt Hill, en realidad sirvió como escenario de la casa de Corleone en El Padrino.

En una escena, Don Vito Corleone saludó a los invitados a la boda de su hija, al comienzo de la película, y se muestra su casa en Todt Hill.

4. Todt Hill tiene mansiones opulentas

Todt Hill, Staten Island. The highest point on the eastern seaboard. “The White House” as John Gotti used to call Paul Castellano’s home. The other home is where The Godfather was filmed. #TheGodfather #Bossofbosses pic.twitter.com/oCC4yfnGgD — Bill Krackomberger (@BillKrackman) December 12, 2019

Todt Hill es un barrio típicamente tranquilo. El área próspera y relativamente elegante cuenta con algunas de las mejores vistas y casas de la ciudad de Nueva York.

El puente Verrazzano-Narrows se puede ver desde Todt Hill en Staten Island y es el punto más alto en la costa este al sur de Maine. “Punto natural más alto: Todt Hill”, tuiteó NYC Parks el año pasado (como se muestra arriba).

El New York Times tiene un artículo que describe la casa de Cali como una gran casa de ladrillo rojo, de dos pisos, de estilo colonial en el vecindario. Como se puede ver en el sitio de bienes raíces, Zillow, las casas allí pueden costar hasta $ 4 millones.

Si usted es un médico, abogado o ejecutivo que valora la privacidad, los informes dicen que este vecindario es ideal en Staten Island, porque los vecinos no son de los que organizan “comidas al aire libre”.

5. Los vecinos de Frank Cali en Todt Hill parecían no tener ni idea de que vivía allí

Según The New York Times, Cali y su familia habían vivido en Todt Hill y probablemente vivían allí de manera muy anónima porque los vecinos no sabían quién vivía dónde.

Los informes del periódico indicaron que un residente, en particular, señaló que había vivido en su casa durante 12 años y nunca había conocido a ninguno de sus vecinos.

El vecindario de Todt Hill tenía ese ambiente.

Otro vecino que habló con el Times, Prashant Ranyal, dijo: “Cada vez que ves áreas agradables, sientes que es pacífico”. Luego, Rayal agregó sobre el tiroteo fatal de Cali: “Cuando sucede algo como esto, definitivamente lo piensas dos veces”.

“Aquí nadie habla con nadie; es una locura”, dijo otro vecino llamado Salvatore, según The New York Times. “La gente se mantiene reservada. Les gusta su privacidad”.

El vecino dijo que su calle estaba tranquila y llena de casas antiguas. “Muy tranquilo todo el tiempo”, dijo al periódico.

Apenas hay bordillos o aceras en el barrio, ya que las calles están esculpidas de forma natural por los árboles y la vegetación que las rodea.

Los neoyorquinos pueden ver Todt Hill como un escape de la ciudad. Todt Hill está a unas 20 millas del centro de Manhattan.

The New York Times dice que el barrio no tiene restaurantes ni tiendas.