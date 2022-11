Estudio revelador: ¿Por qué hurgarse la nariz aumentaría el riesgo de Alzheimer?

Un nuevo estudio científico demuestra que hurgarse la nariz con los dedos, el acto de quitarse las mucosidades de la cavidad nasal, podría estar relacionado con un incremento del riesgo de demencia.

Por qué hurgarse la nariz podría aumentar el riesgo de demencia https://t.co/iLg1xDTB3W — Infobae América (@infobaeamerica) November 8, 2022

El revelador estudio fue publicado por investigadores de la Universidad de Griffith. Los responsables del estudio adujeron la siguiente explicación: cuando un ser humano hurga en su nariz con los dedos, las bacterias presentes en la piel de los dedos puede llegar hasta el cerebro a través del canal olfativo.

El estudio fue publicado en la prestigiosa revista Scientific Reports. Da cuenta cómo el accionar de los dedos sobre la cavidad nasal rompe los tejidos. Esas rupturas son aprovechadas por las bacterias, que ante la menor resistencia de la estructura de la cavidad nasal pueden trepar más rápido hasta el cerebro.

El cerebro

Los responsables del estudio analizaron las consecuencias de exponer al nervio que conecta la nariz con el cerebro con la bacteria Chlamydia pneumoniae. Para el experimento fueron empleados ratones. Los roedores expuestos a la bacteria presentaron cúmulos de una placa proteica vinculada al alzheimer en menos de 72 horas.

El profesor James St. John, de la Universidad de Griffith, uno de los autores principales del estudio, explicó la vinculación que podría haber entre hurgarse la nariz y el Alzheimer.

Escarbarse la nariz y arrancarse los pelos de la nariz no es una buena idea. https://t.co/Fgqi3uF329 — soniaggallardo (@alvareto5) November 2, 2022

“Somos los primeros en demostrar que la Chlamydia pneumoniae puede subir directamente por la nariz hasta el cerebro, donde puede desencadenar patologías parecidas a la enfermedad de Alzheimer”, indicó el catedrático.

Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no son nada optimista en cuanto al incremento de las personas con demencia. Se estima que el mundo entero viven 55 millones de personas con algún patología demente. Para el 2050, ese número podría aumentar a 139 millones de personas.

Las causas del Alzheimer

Cabe señalar que los resultados de este estudio no pueden darse por validados. Las causas del Alzheimer no están claras. Aunque lo que motiva esta enfermedad no está debidamente esclarecido, se sabe que la soledad, la obesidad y la falta de sueño son factores que aumentan los riesgos.

Para este estudio se eligieron ratones debido a que el sistema olfativo de los roedores funciona de un modo similar al de los seres humanos.

“Vimos que esto ocurría en un modelo de ratón, y las pruebas son potencialmente aterradoras también para los humanos”, indicaron los encargados del estudio.

La Chlamydia pneumoniae es una bacteria relativamente inofensiva, que en el peor de los casos en seres humanos puede derivar en una neumonía, sinusitis, infecciones de oido y otras patologías que no necesariamente implican un riesgo de vida.

La cavidad nasal está preparada para atajar el paso de la bacteria. Los pelos de la parte interior de la nariz juegan un papel fundamental para ejercer esta defensa. Cuando una persona hurga constantemente en su nariz, rompe o debilita este mecanismo de defensa.

LEER MÁS: Escalofriante: Roca de hielo aplasta y mata a turista en cueva de Argentina – VIDEO

Sigue a AhoraMismo en Instagram