Tiroteo en escuela secundaria en Arkansas. ¿Hay heridos?

Un estudiante resultó herido en un tiroteo en una escuela secundaria de Pine Bluff, Arkansas. El tiroteo ocurrió cuando los estudiantes se movían de una clase a otra en un pasillo, dijo el jefe de policía de Pine Bluff en una conferencia de prensa.

El distrito escolar confirmó en un comunicado que había ocurrido un tiroteo en Watson Chapel Junior High School, escribiendo: “Ha habido un tiroteo en Watson Chapel Junior High. Todos los campus están cerrados. El Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson y el Departamento de Policía de Pine Bluff están en el lugar para controlar la situación. Ampliaremos cobertura cuando haya más información disponible”.

El jefe de policía Kelvin Sergeant reveló que tanto la víctima como el sospechoso, que no fueron nombrados, son adolescentes de 15 años. La víctima se encuentra en estado grave en un hospital local. Aunque el motivo no está claro, la policía cree que la víctima fue el único objetivo del tirador.

Los periodistas locales publicaron un video que mostraba a personas saliendo del edificio, algunas con mochilas en la mano.

El tiroteo ocurrió en Watson Chapel Junior High en Pine Bluff el 1 de marzo de 2021. Pine Bluff se encuentra a unos 45 minutos de Little Rock.

Esto es lo que necesita saber:

El distrito escolar de Watson Chapel escribió en su página de Facebook que el tiroteo fue aislado.

“El suyo fue un incidente aislado y todos los estudiantes están a salvo en este momento. El padre del estudiante herido ya conoce el estado de su hijo, por lo que si la escuela no le ha notificado a usted, su hijo está a salvo. La policía no permite que nadie entre ni salga de los edificios. No se le permitirá venir a buscar a su hijo en este momento”, escribió el distrito.

El distrito escolar brindó actualizaciones a los padres en su página de Facebook, escribiendo: “Atención, padres de la secundaria: Habrá una liberación. Los padres pueden pasar por el drive thru y solicitar que su hijo sea liberado. Si los padres no pueden recoger a su hijo, los estudiantes pueden quedarse en el campus hasta que salgan al final del día. ¡Todos los estudiantes están a salvo!”

#UPDATE: Police say the suspect is in custody.

We do not know the age of the suspect but they are a male juvenile.

Police say the victim is also a juvenile and has serious injuries.

The shooting happened inside Watson Chapel Junior High. #ARnews

— Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) March 1, 2021