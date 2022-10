Tiroteo Raleigh, Carolina del Norte: Identifican a las víctimas [FOTOS]

Un adolescente que vestía camuflaje y portaba un rifle disparó y mató a cinco personas el 13 de octubre de 2022, incluido un oficial de policía de Raleigh fuera de servicio. ¿Quiénes fueron las víctimas del tiroteo en Raleigh?

La policía de Raleigh dio a conocer los nombres de las víctimas: Nicole Connors, de 52 años, Susan Karnatz, de 49 años, Mary Marshall, de 35 años, James Thompson, un joven de 16 años, y el oficial de policía de Raleigh fuera de servicio Gabriel Torres de 29 años.

Sue Karnatz fue descrita como una madre casada de tres niños que amaba la vida y la naturaleza. Marshall fue asesinada a tiros mientras paseaba a su perro.

El sospechoso de 15 años no ha sido identificado porque es menor de edad. Él está en estado crítico. El motivo no está claro. Marcielle Gardner, de 59 años, se encuentra en estado crítico. Un segundo oficial de policía también resultó herido, pero no sufrió lesiones que amenazaran su vida.

Esto es lo que necesita saber sobre cada víctima. Estamos agregando fotos y biografías a medida que van saliendo a la luz publica.

Susan Karnatz de 49 años

En Facebook, Susan Karnatz, conocida como Sue Butler Karnatz, compartió fotos de carreras, naturaleza y mascotas.

La hermana de Sue Butler Karnatz escribió un conmovedor homenaje en Facebook.

Estamos desconsolados. La vida de mi hermosa hermana terminó ayer a causa de esta tragedia. Sue Butler Karnatz era esposa, madre de 3 niños, hija, sobrina, confidente, ultramaratonista, lectora, defensora y mucho más. Amaba la vida y la naturaleza, y tenía el corazón más gentil, protegiendo incluso a los insectos callejeros que se abrían paso en su casa. Ella amaba ferozmente a su familia y ahora hay un gran agujero allí. Podía ser mi verdadero yo con ella, y cuando nos reuníamos, a veces volvíamos al modo infantil, riéndonos hasta que uno de nosotros lloraba (generalmente ella). Como dijo su esposo, ahora hay recuerdos donde antes había planes: planes grandes, planes pequeños, planes mundanos. Como es el caso de tantos que pierden a sus seres queridos demasiado pronto, la tragedia parece tan absurda que simplemente no puedo entenderla. Aunque vivimos en diferentes ciudades, ya estoy enfrentando innumerables formas en las que sentiré su ausencia todos los días. Mientras estoy despierto, como lo he hecho toda la noche, sé que esta pérdida es una de las muchas ayer, que afecta a tantas personas. Profundamente. Otras familias están sufriendo al igual que nosotros.

Gracias por leer y permitirme compartir un vistazo de mi hermana con ustedes. Por favor, recuérdala conmigo. ♥️

Una mujer escribió en Facebook: “Me acabo de enterar de que una de las víctimas de la tragedia de anoche era una dulce dama con la que fui a la escuela secundaria. Susan Butler Karnatz. ¡Athens Drive mira esto es tan triste! Enviando pensamientos y oraciones a su familia. Increíble la violencia en el mundo de hoy”.

Mary Marshall, 35 años

Robert Steele escribió en Facebook: “El amor de mi vida, Mary Marshall, fue asesinada anoche por un individuo cobarde. Le dispararon mientras paseaba a nuestro perro. no se que decir No se que hacer. Mi mundo ha sido completamente destruido”.

Nicole Connors, 52 años

El oficial Gabriel Torres, 29 años

James Thompson, 16 años

