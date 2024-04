Tiroteo en restaurante de Nashville dejó un fallecido y cinco heridos

Un hombre armado abrió fuego durante un brunch del domingo de Pascua en una cafetería de Nashville, Tennessee, el 31 de marzo, matando a un hombre. La policía de Nashville dice que fue captado por la cámara.

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville escribió en X: “ÚLTIMA HORA: Los detectives están trabajando para determinar el motivo por el cual este hombre armado abrió fuego durante el brunch del domingo en Roasted en Garfield St. Un hombre murió, varios otros resultaron heridos, no de gravedad. El tiroteo ocurrió a las 3 p.m. El pistolero huyó en este Mercedes GLS 450. ¿Lo conoces? 615-862-8600”. La policía publicó una serie de fotografías que, según dicen, muestran al sospechoso.

El motivo aún no está claro, aunque The Tennessean informó que se debió a una discusión. La identidad de la víctima no ha sido revelada. Según Fox17, hubo cinco víctimas en total, una de las cuales murió y cuatro con heridas que no ponen en peligro su vida. Sin embargo, el Tennessean informó que hubo ocho víctimas y una persona falleció.

Esto es lo que necesita saber:

La policía de Nashville publicó una foto que muestra al sospechoso con un arma dentro del restaurante

La policía publicó una serie de fotografías que, según dicen, son del sospechoso. Uno lo muestra sosteniendo un arma dentro del restaurante.

La policía de Nashville también publicó una fotografía más cercana del hombre:

Además, la policía publicó una fotografía que muestra el coche del sospechoso.

La policía de Nashville no ha dicho si cree que el tiroteo fue selectivo o aleatorio. Sin embargo, la policía le dijo a Fox17 que la víctima fallecida “estaba teniendo un altercado con el presunto tirador antes de que la situación se intensificara”. Sin embargo, no está claro de qué se trató el altercado.

El Tennessean informó que “dos hombres discutieron” cuando uno sacó un arma y comenzó a disparar.

“No tenemos ningún indicio de que se conocieran en este momento”, dijo el portavoz de la policía de Nashville, Don Aaron, según el Tennessean. “Podría ser algo tan simple como que una persona invada el espacio de otra”.

The Roasted Restaurant en Nashville promocionó su brunch del domingo de Pascua en las redes sociales

Roasted promocionó su brunch de Pascua en una publicación anterior de Facebook y escribió: “¿Dónde vas a almorzar para Pascua? ¡¡¡ASADO ESTARÁ ABIERTO!!!”

En su sitio de Instagram, el restaurante se describe a sí mismo como “un restaurante de propiedad negra a 4 minutos del centro de Nashville. ¡Visítenos en el histórico Salemtown! 🍽️”

El Tennessean informó que la policía no tiene llamadas previas por problemas en el restaurante Roasted y caracterizó el tiroteo como un incidente “aislado”.

Fox17 informó que se cree que el vehículo del pistolero es un “Mercedes GLS 450”.

Entre los heridos se encuentra una mujer embarazada con un ataque de pánico y una persona que sufrió una herida leve por rozamiento de bala, según Fox17, que informó que hubo una gran respuesta policial en el lugar.

El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, escribió en X: “Trágicamente, la Pascua se vio interrumpida por la violencia armada en mi vecindario en una de nuestras maravillosas pequeñas empresas. @MNPDNashville tiene el área asegurada y @NashvilleFD EMS se ha ocupado de las víctimas. Mi corazón está con aquellos cuyas vacaciones fueron interrumpidas por la violencia armada”.

“Todo el mundo agarraba a los niños y corría o se dejaba caer al suelo”, dijo Dia Settle al Tennessean, que informó que muchos clientes estaban vestidos de Pascua cuando estalló el tiroteo. “Sentí oleadas de escalofríos porque me di cuenta de que alguien estaba herido, solo por el sonido y tantos disparos”.

Esta es la versión original de Heavy.com

