Tiroteo en Nueva Zelanda en el marco del inicio del Mundial femenino

En el marco de inicio de la Copa Mundial de Fútbol Femenino 2023, en Nueva Zelanda, un tiroteo en el centro de la ciudad de Auckland, dejó a tres personas muertas y heridas a otras seis más, informó The New York Times.

“Es con profundo pesar que puedo confirmar que dos personas han sido asesinadas”, dijo el primer ministro neozelandés, Chris Hipkins, en un comunicado difundido por los medios locales, citado por DW.

La Policía confirmó que poco después el tirador fue abatido por agentes oficiales, de acuerdo con South China Morning Post.

El hecho se presentó este jueves 20 de julio, cerca de las 7:23 hora local, sobre la calle de Queen Street, a poca distancia del Edén Park donde se hospedan la Selección de Noruega y la de Nueva Zelanda, que eran los equipos encargados de dar apertura a la Copa del mundo femenina 2023, para dar paso a un segundo enfrentamiento entre la Selección de España y Zambia.

Según el reporte del oficial Andrew Coster, un joven de 24 años, trabajador de la obra en construcción, irrumpió en el edificio y abrió fuego contra varias personas que se encontraban en el lugar.

Por su parte, de acuerdo con el portal Santa Maria Times, este informó que el perpetrador tenía antecedentes de violencia familiar y se encontraba cumpliendo una condena en arresto domiciliario, pero tenía una excepción para trabajar en la obra ubicada en la calle Queen, añadió Coster.

El atacante empezó a disparar alrededor de las 7:20 de la mañana y la policía no tardó en rodear la zona. Avanzó por el edificio disparando contra las personas, dijo Coster, mientras muchos de los trabajadores huían o se ocultaban. Posteriormente, el agresor se atrincheró en el hueco de un elevador en el tercer piso, indicó Coster, en donde agentes de un grupo táctico lo enfrentaron después de despejar el piso superior y el inferior.

“El agresor les disparó a los policías, lesionando a un agente”, dijo Coster. “Hubo un intercambio de disparos y el agresor fue encontrado sin vida más adelante”.

Coster señaló que aún no estaba claro si la policía baleó al agresor o si él se quitó la vida. Añadió que el perpetrador no tenía permiso para portar armas y por lo tanto no debió poseer una.

Afuera del lugar, policías armados implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en el distrito comercial y acordonaron las calles aledañas a una terminal de ferry del puerto turístico. La policía les pidió a los transeúntes que se alejaran del lugar y ordenó a quienes estuvieran dentro de oficinas que se resguardaran en interiores.

Jugadoras dan parte de seguridad

Integrantes de las distintas selecciones hospedadas cerca del lugar del tiroteo, expresaron que en todo momento se sintieron seguras y confiadas de las distas medidas de seguridad que toma la FIFA para esta clase de eventos.

El testimonio de Maren Mjelde, capitana de la Selección de Noruega, fue que ella y sus compañeras despertaron ante el ruido provocado por un helicóptero que sobrevoló el lugar, y pasó frente a las ventanas de su hotel, reportó ABC 17 News.

“Nos sentimos seguras en todo momento”, señaló en un comunicado. “La FIFA tiene un muy buen sistema de seguridad en el hotel, y tenemos nuestro propio agente de seguridad en el equipo. Todas parecían estar tranquilas y nos estamos preparando con normalidad para el partido de esta noche”, según TIME.

Por su parte el Seleccionado de los Estados Unidos informó que sus jugadoras y personal están a salvo, indicando que el equipo está en comunicación con las autoridades locales y que continua con su agenda diaria, reportó TMZ.

¿Qué dijeron las autoridades?

Sobre el caso, el Primer Ministro neozelandés Chris Hipkins habló indicando que el torneo seguirá su curso de acuerdo con todo lo planeado, que este incidente solo fue un hecho aislado, y que todas las personas que quieran acudir al evento inaugural de la FIFA tienen garantizada su seguridad.

“Habrá una mayor presencia policial para brindar esa capa adicional de tranquilidad pública”, declaró Hipkins en rueda de prensa, según Al Jazeera. “Quiero reiterar que no existe una amenaza mayor a la seguridad nacional. Este parece el acto de un solo individuo”, añadió.

Hipkins, también agradeció a las fuerzas de seguridad que intervinieron en el hecho, y evitaron que la tragedia fuera mayor. “Gracias a los valientes hombres y mujeres de la policía de Nueva Zelanda que corrieron hacia los disparos, directamente al peligro, para salvar la vida de otros”, informó 20 Minutos.

El mandatario, finalmente envió sus mensajes de condolencia a todos los familiares de las víctimas, señalando que se abrirá un proceso de investigación y de revisión a todo los fallos de seguridad que pudieron haber ocurrido.

Desde la FIFA, también se enviaron mensajes de pesar a todas las persona afectadas por este hecho y aseguraron que su presidente, Gianni Infantino, y la secretaria general, Fatma Samoura, estaban en contacto constante con las autoridades locales.

“El organismo rector del fútbol mundial ha sido informado de que este es un incidente aislado que no está relacionado con las operaciones del fútbol y que el partido inaugural se desarrollará según lo planeado. La FIFA expresa su más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas que perdieron la vida tras el incidente ocurrido esta mañana en Auckland y nuestros pensamientos y oraciones están con quienes resultaron heridos en este trágico incidente”, apunta en un comunicado el máximo organismo del fútbol, de acuerdo con InfoBae.

