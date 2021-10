En libertad Timothy Simpkins, sospechoso del tiroteo en Arlington ¿De cuánto fue su fianza?

Timothy Simpkins, el acusado de disparar en la escuela de Arlington, Texas, ha sido liberado con una fianza de $75.000 dólares.

Los videos capturaron el tiroteo, en el que cuatro personas resultaron heridas, según una conferencia de prensa policial. La policía nombró al sospechoso, que inicialmente huyó de la escena, como Simpkins, de 18 años. Surgió un video que mostraba a Simpkins pagando una fianza. Según CBS Local, Simpkins salió de la cárcel con una gorra de béisbol y una camiseta azul.

El tiroteo en la escuela ocurrió dentro del Distrito Escolar Independiente de Mansfield el 6 de octubre de 2021 en Timberview High School en Arlington, Texas, que está cerca de Dallas. Su nombre completo es Timothy George Simpkins.

Esto es lo que necesita saber:

Fox 4 informó que Simpkins permaneció callado mientras salía de la cárcel del condado de Tarrant el día después del tiroteo en la escuela.

El tiroteo dejó dos maestros y dos estudiantes heridos, incluido un niño de 15 años que sufrió heridas graves. Según Fox4, la familia de Simpkins ha afirmado desde entonces que fue acosado.

Según el Fort Worth Star-Telegram, la familia de Simpkins “se reunió en un círculo de oración” antes de su liberación.

Simpkins ya no figura en la cárcel del condado de Tarrant. Inicialmente se había rendido a la policía con su abogado, según NBC. Está acusado de sacar un arma y disparar después de que estalló una pelea entre estudiantes, dice la policía.

The family of Timothy George Simpkins is in a prayer circle outside of Tarrant County Correction Center. @startelegram pic.twitter.com/liibRP7jc5

— Megan Cardona (@megancardona_) October 7, 2021