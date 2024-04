EE.UU. y Colombia buscan a Timothy Livingston por abusar de dos niñas en Medellín [VER]

Autoridades de Colombia y de los Estados Unidos, buscan a Timothy Alan Livingston, un ciudadano americano de 36 años de edad, de Ohio, por cargos de abuso infantil con dos niñas menores de edad, sucedido en un hotel de la ciudad de Medellín, así lo reportó El País.

El caso también involucra a otro menor, un varoncito de 10 años, que sirvió al extranjero como “campanero” para avisarle sobre la posible presencia de la policía, mientras cometía el crimen, y quien aparece en las imágenes de un video que captó toda la situación, según Semana. A lo largo de este artículo podrá ver los videos.

Timothy Livingston que había llegado a Colombia la última semana de marzo de 2024, para hacer turismo de Semana Santa, se hospedó en una habitación del hotel Gotham City en el barrio lujoso de El Poblado EN Medellín, que alquiló a través de la aplicación AirBnb.

De acuerdo con InfoBae, el pasado miércoles 27 de marzo, el hombre quien se dedica profesionalmente al Marketing Digital, contactó a dos femeninas en las calles de la ciudad para que llegaran hasta su habitación de hotel, pero el guarda de seguridad de este no les permitió el ingreso por tener apariencia de ser menores de 18 años.

Timothy Livingston sin embargo se dio sus mañas y en un descuido del portero del edificio, ingresó a las menores y las condujo hasta su alcoba en donde sostuvo relaciones sexuales con ellas.

“El guarda del hotel ya les había prohibido el ingreso y las cámaras muestran cómo aprovecharon el relevo del vigilante para ingresar al edificio”, le dijo una fuente a El Tiempo. El guarda de seguridad se había dado cuenta de que las menores intentaron ingresar con cédulas falsas.

El norteamericano no contaba con que un testigo de lo que estaba pasando lo denunciaría ante las autoridades, que de inmediato acudieron hasta el lugar para hacer la diligencia de cargos y arresto por abuso y restablecimiento derechos a las menores que resultaron tener 12 y 13 años.

De acuerdo con El Diario NY, aunque los funcionarios arrestaron a Timothy Livingston por 12 horas, “fue dejado en libertad y no se le pudo abrir ningún proceso porque no lo encontraron con ninguna flagrancia”, indicaron las fuentes judiciales del caso, decisión que generó controversia porque estuvo libre y huyó de Colombia.

El viernes 29 de marzo Timothy Livingston abordó un avión en el aeropuerto José María Córdoba con destino a Fort Lauderdale, Estados Unidos.

¿Qué se encontró en la habitación de Timothy Livingston?

Cuando las autoridades llegaron a la habitación del hotel, que puede costar entre un millón doscientos mil y tres millones de pesos por noche, encontraron lo que describieron como “una escena de locos”.

Para empezar, había un fuerte olor a marihuana. “El señor tenía los cigarros alrededor de jacuzzi, en una especie de tarro. Y había quitado los censores de humo para que no se activaran las alarmas y nosotros subiéramos. Las niñas estaban con vestidos de baño diminutos metidas con él en el jacuzzi”, le dijo el testigo a El Tiempo.

Y aseguró que la tarjeta para abrir las puertas del hotel estaba sobre un mesón untada de tusi. Además, las empleadas de servicios generales encontraron en el baño cinco condones usados.

También está la evidencia de los videos de seguridad del hotel. Un primer video de las cámaras muestra a Timothy entrar con las menores a las 4:20, él mismo abre la puerta en ausencia del guarda de seguridad, las menores visten ropas cortas y ajustadas y una de ellas ingresa tomándose una bebida.

Una segunda imagen muestra al extranjero ingresar a las 9:45 p.m. con dos menores, una de ellas transexual. Sin embargo el guarda no los deja pasar al no presentar sus identificaciones, por lo que al final se quedan al lado del ascensor, pero no suben.

De acuerdo con Semana, el hombre finalmente logra meter a las menores de edad al hotel en horas de la madrugada. Es ahí donde es sorprendido.

Desde que se identificó a las niñas, se puso en marcha todo un dispositivo de búsqueda entre las autoridades colombianas y estadounidenses para dar con el paradero del ciudadano proveniente de Ohio.

Según W Radio, el testimonio de un empleado del hotel será de gran aporte al caso.

Igualmente ha dicho la fiscalía que las niñas serán interrogadas por un psicólogo para saber los detalles de lo que paso ese día.

Sobre Timothy pesa una circular azul de Interpol, y de ser recapturado será extraditado a Colombia para pagar por su crimen.

“Al comprobarse todo, si es necesario, pediremos la extradición de este ciudadano para que pague cárcel aquí en Colombia”, sentenció el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez.

